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Хари Стайлс влезе в "Гинес" с концертен маратон на "Уембли"

Бившият вокалист на One Direction изнесе рекордните 12 последователни шоута на стадиона

Днес, 12:10
Фенове се тълпят на "Уембли" за поредния концерт на Хари Стайлс.
ЕПА/БГНЕС
Фенове се тълпят на "Уембли" за поредния концерт на Хари Стайлс.

Певецът Хари Стайлс влезе в Книгата на рекордите на Гинес с най-дългата серия от концерти, изнесени от музикант на "Уембли"в рамките на едно турне, предаде ДПА. Певецът приключи поредицата си от шоута на прочутия стадион в Лондон, след като изнесе там 12 представления като част от турнето си Together, Together.

Хари Стайлс е поставил рекорда в събота, когато беше последната му изява от концертния маратон на "Уембли". Първото си шоу там певецът изнесе на 12 юни. Турнето на бившия член на групата One Direction е в подкрепа на четвъртия му студиен албум Kiss All The Time. Disco, Occasionally. Първоначално беше обявено, че Хари Стайлс ще изнесе поредица от шест концерта на стадиона в британската столица, но поради големия интерес бяха добавени още шест дати. 

С 12-те концерта Стайлс и неговият екип надминаха предишния рекорд от 10 концерта на стадион "Уембли", поставен от групата Coldplay на световното й турне Music Of The Spheres World Tour през 2025 г. След официална проверка Стайлс и целият екип на турнето са получили сертификати от Книгата на рекордите на "Гинес" директно на сцената на "Уембли".

Когато поредицата от концерти беше обявена за първи път, стана ясно, че Хари Стайлс е напът да подобри рекордите, поставени както от Coldplay, така и от бившата му приятелка Тейлър Суифт. Сега той държи и рекорда за най-много концерти, изнесени от солов изпълнител по време на турне в историята на стадиона, като надмина постижението от осем вечери, което Суифт отбеляза през 2024 г.

Хари Стайлс вече бе носител на още един рекорд на "Гинес", след като през 2022 г. сингълът му As It Was регистрира 2,28 милиарда еквивалентни стрийминг единици на базата на абонамент в световен мащаб във всички дигитални формати, според данни, оповестени от Международната федерация на звукозаписната индустрия. Групата One Direction, на която Стайлс беше член, също има няколко рекорда в актива си.

Хари Стайлс даде старт на турнето си Together, Together в Амстердам през май, където изнесе 10 концерта. Следващите му изяви са в Сао Пауло, Мексико, Ню Йорк и Мелбърн. Турнето ще приключи в Сидни на 13 декември.

Хари Стайлс
ЕПА/БГНЕС Хари Стайлс
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Хари Стайлс

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