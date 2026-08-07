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Гласът на Янка Рупкина звучи в новия сингъл на Ели Гулдинг

Фрагмент от странджанската народна песен „Калиманку, Денку“ открива Ravers на британската попзвезда

07 Авг. 2026
Ели Гулдинг е поредната световна музикална звезда, пленена от магията на българския фолклор.
Press
Ели Гулдинг е поредната световна музикална звезда, пленена от магията на българския фолклор.

Гласът на народната певица Янка Рупкина звучи в новия сингъл Ravers на световноизвестната британска попзвезда Ели Гулдинг (Ellie Goulding), съобщи Thevoice.bg. Композицията започва с фрагмент от „Калиманку, Денку“ – една от емблематичните български народни песни, останала в музикалната история с неповторимото изпълнение на великата Янка Рупкина и хора, познат по света като „Мистерията на българските гласове“.

Появата на този запис носи особено силен емоционален заряд – Ravers излиза само няколко месеца след кончината на Янка Рупкина, която си отиде от този свят през април на 87-годишна възраст. Гласът ѝ не е използван просто като екзотичен детайл преди началото на съвременна поп продукция. Той е първото емоционално събитие в песента – зов, който идва сякаш отдалече, носи паметта за друго време и отваря пространството, в което постепенно навлизат електронният пулс и ефирният вокал на Ели Гулдинг.

Така Ravers започва не в клуба, а някъде много по-дълбоко – в онова почти необяснимо напрежение на българското многогласно пеене, което може да звучи едновременно древно и напълно съвременно, коментират от Thevoice.bg. В прочутата обработка на композитора Красимир Кюркчийски „Калиманку, Денку“ превръща историята за невъзможна любов в монументално вокално произведение. Записът с Янка Рупкина е включен в първия албум Le Mystère des Voix Bulgares, подбран и продуциран от швейцарския етномузиколог Марсел Селие. Именно той посочва песента сред любимите си заглавия в поредицата, помогнала българското многогласно пеене да достигне до световната публика.

През десетилетията гласът на Янка Рупкина прекрачва границите между фолклора и съвременната музика. Като част от трио „Българка“ тя участва в албумите The Sensual World и The Red Shoes на Кейт Буш, а сред големите музиканти, впечатлени от нейното изкуство и от българските гласове, е и Джордж Харисън от „Бийтълс“. „Калиманку, Денку“ се превръща в нейна емблема – песен, която продължава да намира нов живот далеч отвъд мястото и времето, в които е създадена.

В Ravers тази история получава ново продължение. След по-интроспективния 4 Seasons Ели Гулдинг отново се обръща към електронния звук, който винаги е заемал важно място в музиката ѝ. Този път обаче пътят към дансинга започва от България.

Видеоклипът към Ravers направи премиерата си в YouTube и само за минути предизвика вълна от реакции. Български потребители заляха Мрежата с послания на гордост, че гласът на една от най-великите ни народни певици отново достига до милиони слушатели по света.

Ellie Goulding - Ravers (Official Video)
‘I Know Too Much’ - my new album, coming 4th of September. Pre-order: http://elliegoulding.lnk.to/iknowtoomuchID------------------Director: Sean Price Willia...
YouTube

 

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