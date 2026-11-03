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Derida Dance Fest събира 14 танцови спектакъла от Европа и Азия

В 11 фестивални вечери ще бъдат показани произведения на артисти и компании от 12 държави

Днес, 14:56
Закриващото представление "Виртуални хореографии" изследва танците в ТикТок като двигателен почерк на поколението Z.
Закриващото представление "Виртуални хореографии" изследва танците в ТикТок като двигателен почерк на поколението Z.

От 7 до 29 ноември София отново ще бъде домакин на Международния фестивал за съвременен танц Derida Dance Fest. В рамките на 11 фестивални вечери на сцена „Дерида“ ще бъдат представени 14 хореографски произведения на артисти и компании от Румъния, Южна Корея, Словения, Чехия, Тайван, Италия, Франция, Габон, Френска Гвиана, Хърватия, Финландия и Испания.

Фестивалът е пространство за международни артистични срещи, в които тялото изследва границите на свободата, паметта, идентичността и човешките взаимоотношения. Програмата събира различни поколения и артистични подходи – от експериментални хореографски изследвания и физически театър до визуални пърформанси, мултимедийни произведения и танц, вдъхновен от дигиталната култура. Включени са продукции от международните платформи Aerowaves и Moving Balkans, отличени произведения от престижни форуми и конкурси, ще има специален фокус върху френската танцова сцена и представления, свързани с международната резидентска програма на Derida Dance Center.

Как намираме равновесие в един непрекъснато променящ се свят? Как тялото съхранява историите, които думите не могат да разкажат? Къде преминава границата между индивидуалната свобода и колективната сила? Как технологиите променят не само начина, по който общуваме, но и самото ни движение? Това са част от въпросите, които обединяват фестивалната програма. Всяко представление предлага различна перспектива към човешкото преживяване, превръщайки танца в пространство за размисъл, съпреживяване и среща с непознатото, отбелязват организаторите.

Фестивалът продължава мисията на Derida Dance Center да развива съвременния танц в България, да изгражда устойчиви международни партньорства и да предоставя на родната публика достъп до разнообразни артистични езици и водещи тенденции в международната хореографска сцена.

Откриването е на 7 ноември с две различни хореографски срещи, обединени от темите за телесната памет, уязвимостта и способността ни да откриваме устойчивост в моменти на несигурност.

От Румъния пристигат Александра Михаела Данч и Влад Бенеску със „Соматични откачалки – Революцията на проприоцепторите“ (Somatic Freaks – The Proprioceptors Revolution). В рамките на три часа от 16.30 двамата артисти използват голям тандемен уред за баланс, превръщайки непрекъснатото преминаване между стабилност и дисбаланс в жива хореографска лаборатория. Представлението изследва доверието, взаимозависимостта и способността за адаптация.

По-късно същата вечер, от 20.00 ч., южнокорейският артист Хънг Уон Ли (Heungwon Lee) ще представи „Без думи“ (Speechless) - интимно 20-минутно соло, разработено в рамките на резиденция в Дерида Денс Център. Вдъхновен от лични преживявания, спектакълът изследва как загубата, семейните травми и мълчанието оставят следи в тялото. За това представление фестивалът предлага билети на цена по избор, включително ограничен брой безплатни места.

На 13 ноември от 19.00 ч. фестивалът продължава с „Разгърнати мигове“ (Unfolded Moments) на Кристина Пелдова и Еня Белак (Словения/Чехия). Избран сред десетте продукции за второто издание на Moving Balkans Contemporary Dance Showcase, хибридният танцово-визуален спектакъл отвежда зрителите на пътешествие из човешкото съзнание. Чрез движение и видеопроекции творбата изследва вътрешните страхове, кризите на идентичността и непрекъснатото търсене на покой в свят, изпълнен с променящи се стимули.

На следващата вечер от същия час тайванският хореограф Куо Чуе-Кай (Kuo Chueh-Kai) и компанията Nonly Body ще представят „Към равновесие“ (Towards Equilibrium) – премиера на 30-минутната версия, създадена по време на резиденция в Дерида Денс Център. Използвайки контактни пръти, двама изпълнители изследват физическата динамика на приближаването, отдалечаването и непрекъснатото пренастройване към другия. Спектакълът разглежда равновесието не като крайна цел, а като постоянен процес на договаряне. Творбата е сред седемте финалисти на RIDCC 2026 и носител на шест отличия от Stray Birds Dance Platform.

Италианската компания ASMED Balletto di Sardegna, основана през 1979 г., гостува на 16 ноември от 19.00 ч. с две хореографски произведения, посветени на човешкия стремеж да надскочиш собствените си граници. В Thaumata хореографът Марио Кочети изследва връзката между човешкото и божественото чрез древни ритуали, мистични видения и религиозна иконография. Вдъхновен от древногръцкия мит за Икар, Ikaro на Роко Сума разглежда свободата, вътрешните страхове и смелостта да рискуваш. Двете произведения представят тялото като място на трансформация, борба и стремеж към трансцедентното.

Специално място в тазгодишната програма заема френската сцена, представена чрез хореографски произведения, които изследват човешките отношения, социалните очаквания, паметта и идентичността. Френският фокус започва на 19 ноември с ADSURBE на OUPS Dance Company. Създаден и изпълнен от Емили Жоно и Клеманс Жюгле, спектакълът съчетава съвременен танц и физически театър в абсурдно и изпълнено с хумор пътешествие през ограниченията, които сами си поставяме. Отличен на международни хореографски конкурси, ADSURBE отправя покана да приемем абсурда, да предизвикваме собствените си убеждения и да живеем по-свободно. Представянето е с подкрепата на програма Mouvements на Френския институт.

На 20 ноември публиката ще види две представления в една фестивална вечер. В „Ти си моя сестра“ (You're My Sister) на Cie IN VITRO артистичният директор Марин Ман (Marine Mane) поставя в центъра на хореографското изследване отношенията като пространство на взаимност, грижа и свобода. Вдъхновено от идеите на bell hooks, произведението предлага различен поглед към чов ешките връзки – отвъд противопоставянето, конкуренцията и необходимостта отношенията да бъдат определяни чрез конфликт. Втората част на вечерта е посветена на „Трябва да“ (I Need To) – многократно отличавано соло на Клеманс Жюгле, което разкрива изтощителния ритъм на съвременното съществуване. Времето се превръща в мярка за продуктивност и лична стойност, а тялото се оказва въвлечено в непрекъсната надпревара със собствените си очаквания.

На 21 ноември Кармел Лоанга (Carmel Loanga) представя „Майчиният ефект“ (The Mother Effect, Франция/Габон) – дълбоко лично хореографско соло, посветено на паметта, майчинството и родовото наследство. Родената в Габон и базирана в Париж артистка създава поетичен разказ за женската сила, загубата и принадлежността. Тялото се превръща в жив архив на семейната история, в който се преплитат споменът за бащата, раждането на дете и наследството на поколения чернокожи жени. Спектакълът изследва женската идентичност като пространство на устойчивост и непрекъснато преобразяване.

Френският фокус продължава на 25 ноември с „(titre provisoire)“ на Жоана Маледон (Johana Malédon, Франция/Френска Гвиана) от компания MÂLE, селектирана за Aerowaves Twenty26. В спектакъла тялото влиза в диалог с LED екран, върху който на случаен принцип се появяват думи, видими само за публиката. Между езика и движението се разгръща непрекъснато променяща се система от значения. Творбата поставя под въпрос способността на думите да определят човешката идентичност и разглежда двусмислието като възможност за свобода и съпротива.

На 27 ноември хърватската Studio Contemporary Dance Company ще представи „На оръжие!“ (ALL’ARME) по хореография на утвърдения международен тандем Джиневра Панцети и Енрико Тикони. С шестима изпълнители (най-големият артистичен състав в програмата на фестивала) спектакълът изследва силата на синхронизираното движение и напрежението между индивидуалната свобода и колективната власт. Чрез военни жестове, ритмични структури и формации хореографията поставя въпроса къде преминава границата между солидарността и подчинението, защитата и агресията.

Финландската хореографка Мария Нурмела (Maria Nurmela) ще представи на 28 ноември „Както ви харесва“ (As You Like It) – провокативен и остроумен спектакъл, който съчетава танцов театър, стендъп комедия и автобиографичен разказ. Вдъхновена от Шекспир и фразата му „Целият свят е сцена“, Нурмела изследва обществените представи за женствеността, остаряването и видимостта на женското тяло в сценичните изкуства. Между хумора и сериозния размисъл тя поставя под въпрос очакванията към жените изпълнителки и настоява за правото на тялото да продължава да се променя, да заема пространство и да бъде видимо.

Фестивалът ще завърши на 29 ноември с „Виртуални хореографии: бъдещо(и) движение(я)“ (Virtual Choreographies: Future Movement(s)) на испанския артист Маурисио Перес Файос (Mauricio Pérez Fayos). Спектакълът изследва танците от TikTok като двигателен почерк на поколението Z и поставя въпроси за влиянието на социалните мрежи, алгоритмите и дигиталните платформи върху начина, по който възприемаме телата си и създаваме колективни двигателни езици. Без носталгия по изгубеното минало и без безкритично възхищение от технологиите, произведението разглежда дигиталната култура като реалност, която вече оформя физическото ни съществуване.

Какви движения създаваме днес и кои от тях ще останат в културната памет на бъдещето? С този въпрос Derida Dance Fest 2026 завършва своята програма, отправяйки поглед към бъдещето на танца и непрекъснато променящите се отношения между човешкото тяло, обществото и технологиите.

Всички представления са на сцена „Дерида“ , ул. „Цар Самуил“ 32 в София. Редовната цена на билетите е 15 евро, а намалената за студенти и пенсионери, срещу съответния документ – 10 евро. При закупуване на четири или повече редовни билета за една вечер цената е 12 евро на билет. За спектакъла „Без думи“ на 7 ноември е предвидена специална система за достъп с билети на цена по избор: 0, 5, 10 или 15 евро. Фестивалът предлага и специални пакетни предложения: за 3 фестивални вечери – 39 евро; за 5 – 55 евро; фестивален пас за всички вечери – 99 евро. Пакетите за 3 и 5 вечери позволяват избор на дати, с изключение на „Без думи“. Фестивалният пас осигурява достъп до всички фестивални вечери, включително „Без думи“, и е ограничен до 20 броя. Пакетите и фестивалният пас са в продажба до 6 ноември. Билети за отделните представления могат да бъдат закупени чрез платформата ePayGO.

Derida Dance Fest е международен фестивал за съвременен танц, организиран от фондация „Арт Линк“/Дерида Денс Център – първият център за съвременен танц и обучение в България, основан през 2010 г. от Атанас Маев и Живко Желязков. Чрез своите независими продукции, образователни занимания, международни партньорства, резидентски програми и кураторска дейност центърът подкрепя развитието и международния обмен в областта на съвременния танц. Derida Dance Fest е носител на знака EFFE Label 2025-2026.

Емили Жоно и Клеманс Жюгле
Емили Жоно и Клеманс Жюгле
"Както ви харесва" по Шекспир на финландската хореографка Мария Нурмела.
"Както ви харесва" по Шекспир на финландската хореографка Мария Нурмела.
Спектакълът на Жуана Маледон (Франция/Френска Гвиана).
Спектакълът на Жуана Маледон (Франция/Френска Гвиана).
Двойната вечер с "Ти си моя сетра" и "Трябва да"...
Двойната вечер с "Ти си моя сетра" и "Трябва да"...
"На оръжие!" на известния творчески тандем Джиневра Панцети и Енрико Тикони.
"На оръжие!" на известния творчески тандем Джиневра Панцети и Енрико Тикони.
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