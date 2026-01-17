Трима българи пробиват сред балканския танцов елит в Нови Сад

Трима български представители ще участват в балканския шоукейс („витрина“, събираща изпълнения на множество артисти) за съвременен танц на платформата Moving Balkans през 2026-а – едно от най-значимите събития за съвременен танц в тази част на Европа. Това са Деян Георгиев, Коста Каракашян и Неда Ружева, съобщават от Derida Dance Center. Форумът ще се състои от 13 до 16 май в сръбския град Нови Сад, където ще се представят водещи хореографи, компании и танцови оператори от целия балкански регион.

Българските артисти, които влизат в престижната класация – Деян Георгиев със своя спектакъл Last Orbit, Коста Каракашян с INSERT COIN / PLAYER ONE и Неда Ружева, участник в програмата Dance Scape (модул за представяне на нови проекти), ще покажат своите артистични работи пред международни куратори, продуценти и фестивални директори, които ще пристигнат от различни части на света, като се очаква това да стимулира сътрудничеството, създаването на копродукции и бъдещи проекти.

Шоукейсът предлага платформа за професионален обмен, за популяризиране на нови произведения и бъдещи проекти на хореографи и цели да позиционира съвременния балкански танц на световната сцена. В рамките на четирите дни Derida Dance Center ще присъства в ролята си на координатор и съучредител на Moving Balkans и ще подкрепи участието на българските артисти, осигурявайки видимост за тях в международния контекст.

Moving Balkans развива курирани шоукейси, фестивали, менторски програми, дигитални формати и инициативи за изграждане на публика, предоставяйки трайна възможност за артистично и професионално развитие на танцьори и хореографи от Баланите. С участието на тримата български представители и водещата роля на Derida Dance Center България се утвърждава като активен и надежден партньор в развитието на съвременния танц на Балканите и в Европа, изтъкват от Derida.

Проектът Moving Balkans Contemporary Dance Showcase 2026 е съфинансиран от Европейския съюз и се подкрепя от Национален фонд "Култура", министрествата на културата на Словения, Хърватия, Румъния, Северна Македония, Министерството на публичната администрация на Словения, Столична община Любляна.

Деян Георгиев е актьор, танцьор, хореограф и режисьор на собствени продукции. Бил е в клас за селекция на един от най-известните хореографи в момента Димитрис Папайоану. През 2020 г. печели най-престижния конкурс за хореографи в България – „Маргарита Арнаудова“, а през следващата е номиниран за награда „Икар“. Водещ хореограф на българската театрална сцена в големи продукции като „Одисей“ на ДТ – Пловдив, „Саломе“ – театър „Българска армия“, „Камбаната“ – моноспектакъл на Деян Донков в Народния и др. Развива sci-art организацията ARTERIA, в която събира артисти, обединяващи наука и изкуство в изложби и пърформаниси.

Коста Каракашян има бакалавърска степен в специалност „Танц“ от Колумбийския университет в Ню Йорк. През 2020 г. завършва магистратура „Права на човека и демократизация“ в Глобален кампус по права на човека във Венеция. Има специализация по съвременен танц, хореография и екранни изкуства с ръководители Колийн Томас, Джоди Мелник, Кевин Уин, Кевин Кинаоу, Кейтлин Трейнър. Коста е режисьор (кино, сценични и имърсив представления), визуален артист, хореограф, професионален танцьор, писател и танцов критик. През 2023 основава танцовата си компания Karakashyan & Artists.

Неда Ружева е най-младият студент по хореография, приеман някога в Aкадемията за театър и танц в Амстердамския университет за изкуства, където кандидатства и влиза едва 17-годишна. По това време за всяко от общо 13-те места се борят по 300 кандидати. Тя има награда за дебют Best of Fringe – Амстердам, селекция в мрежата Aerowaves Twenty24 и място в Топ 5 на танцовите представления на нидерландския сезон 2023/2024 на NRC, при това още с първата си творба "11 3 8 7". Още същата година представлението е селектирано сред 20-те най-добри спектакли на млади европейски хореографи, а след това получава и поредица от награди в Нидерландия.