Картина на Винсент ван Гог постави нов рекорд, след като беше продадена за 190,4 милиона долара на търг на аукционната къща "Sotheby's" в Ню Йорк, съобщава ДПА.

При първата си поява на търг пейзажът "Цъфнали кестени" (Châtaigniers en fleurs) достигна най-високата цена, плащана някога за произведение на Ван Гог на аукцион. Това е и втората най-висока цена за произведение на изкуството, продадено от "Сотбис", след портрета на Елизабет Ледерер от Густав Климт, купен преди година за 236,4 милиона долара.

Досегашната най-скъпо изтъргувана картина на Ван Гог бе "Овощна градина с кипариси" - 117,1 милиона през 2022 г.

Нидерландският художник рисува "Цъфнали кестени" (1890 г.) в последните два месеца от живота си, малко след като е изписан от психиатричната клиника в Сен Реми. Артистът се премества в живописното село Овер-сюр-Уаз северозападно от Париж, където според сведенията преживява вълна от оптимизъм и прилив на енергия, намерили отражение в картините му. По думите на "Сотбис" това е "най-интензивният и изразителен период в творчеството му".

Продажбата на картината на търг едва не бе осуетена от наследниците на германския издател от еврейски произход Самуел Фишер, които казаха, че през 1936 г. семейството е било принудено да продаде произведението заради нацистките преследвания, прокудили ги от Берлин.

В навечерието на търга обаче от аукционната къща обявиха, че е постигнато споразумение върху всички законни наследници на Фишер и семейство Блакие, което придобива картината през 1975 г. "В знак на признание за сложната история на тази творба по време на нацисткия режим и на страданията, преживени от семейство Фишер по време на Холокоста, двете семейства са постигнали взаимно удовлетворително споразумение", написа "Сотбис", без да разкрива допълнителни подробности.

Наследниците на Самуел Фишер изразиха благодарност за "доверието, честните преговори и сътрудничеството със "Сотбис" и семейство Блакиер. "Благодарение на тях стана възможно да бъдат признати страданията на семейство Фишер през нацистката епоха и да бъде почетена историята на Гизела Берман Фишер в борбата ѝ за справедливост за нейното семейство", пишат те.

Гизела Берман Фишер, внучка на Самуел Фишер, дълги години води кампания за връщането на произведения на изкуството, принадлежали на семейството ѝ. Сред тях е картината на Камий Писаро Le Quai Malaquais et l'Institut, Printemps, открадната от нацистите през 1938 г. от семейния дом във Виена. През 2008 г. тя печели съдебно дело за връщането на творбата, а на следващата година семейството я предлага на търг в "Кристис", където е продадена за $ 2,2 млн.

"Цъфнали кестени" е гвоздеят на колекция от 12 почти непоказвани досега картини, предложени на търга от колекцията на семейство Блакие. Сред тях са още творби на Пол Сезан и Клод Моне. Колекцията "Блакие-Ариета" е придобита в Аржентина през 70-те години на XX век. Починалият през 2023 г. захарен магнат Карлос Педро Блакие е смятан за виновен за изчезването на близо 55 души в "Нощта на затъмнението" по време на военната диктатура в Аржентина, но делото така и не стига до съд до смъртта му на 95-годишна възраст.