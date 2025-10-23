Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Българската "Опералия" излъчи 11 бъдещи звезди от 9 страни

Единственият ни участник – басът Божидар Божкилов, отпадна от надпреварата

Днес, 14:24
11-те финалисти, сред които ще бъдат избрани новите оперни звезди.
11-те финалисти, сред които ще бъдат избрани новите оперни звезди.

Световният конкурс за млади оперни гласове "Опералия", който за пръв път в 32-годишната си история се провежда у нас, избра финалистите, сред които в неделя ще бъде излъчен големият победител. На 20 и 21 октомври в зала "България" протекоха четвъртфиналите, на които се представиха 30 участници от 16 държави на пет континента. 20 продължиха към полуфиналите, а 11 от тях се класираха и за големия финал на 26 октомври. 

В категория "Опера" това са: Нейтън Боулс, тенор, САЩ; Екатерине Буачидзе, мецосопран, Грузия; Михай Дамян, баритон, Румъния; Самира Галимова, сопран, Русия; Александър Грасауер, бас-баритон, Австрия; Натали Люис, мецосопран, САЩ; Гриша Мартиросян, баритон, Армения; Дейв Монако, тенор, Италия; Уилям Томас, бас, Великобритания; Бо Уанг, бас-баритон, Китай; Жасмин Уайт, контраалт, САЩ.

Журито начело с Пласидо Доминго отличи и четирима като най-добри в категория "Сарсуела": Екатерине Буачидзе, мецосопран, Грузия; Самира Галимова, сопран, Русия; Гриша Мартиросян, баритон, Армения; Дейв Монако, тенор, Италия.

За съжаление, българският представител - басът Божидар Божкилов, не стигна до финалното надпяване.

"Феноменално е, че съм тук в София. Прекрасно е да се върна отново в България само след два месеца", каза на пресконференцията вчера Доминго, който през август изнесе голям концерт на площад "Св. Александър Невски" заедно с Хосе Карерас и Соня Йончева.

"Опералия" е била в различни столици на културата, но тук е особено силна традицията, още повече че през годините съм пял с велики имена като Райна Кабаиванска, Гена Димитрова, Анна Томова-Синтова, Орлин Анастасов, Николай Гяуров", припомни той. 

По думите му на конкурса всяка година се явяват велики певци, с прекрасни гласове. Затова на финала ще бъде забележително, обеща основателят на конкурса. Пласидо Доминго разказа, че заради своите родители е станал оперен певец. Като малък ги слушал как пеят сарсуела, на 16 той самият запял сарсуела, а години по-късно – и опера.

За мен е огромна радост и чест, защото зная каква следа имат българските артисти по света и в историята на операта, каза Соня Йончева, инициатор и организатор на българското издание заедно със Софийската филхармония, както и член на журито. "Благодаря на Пласидо, този изключителен артист и легенда, за това, че е създал този конкурс", каза още тя. "С огромната си кариера през последните над 60 години е намерил времето и вдъхновението да сътвори нещо прекрасно, и да даде път на толкова млади артисти, включително и на мен".

По думите ѝ работата в конкурса е на изключително високо ниво: "Критериите са изключително високи, и се питам дали и аз съм била критикувана по този начин навремето. Доказателство, че "Опералия" търси най-големите звезди на оперния небосклон“. Според световноизвестното сопрано гласовете за финала са "абсолютно невероятни". Призовете, осигурени от "Ролекс", са солидни: по 30 000 долара за първите места при мъжете и жените, и 10-15 хил. в другите категории. Но най-голямата награда си остава сключването на договори с престижните оперни театри веднага след конкурса.

Соня Йончева е лауреат на "Опералия" през 2010 г. Сред звездите, изгрели на тамошния небосклон, са и Джойс ДиДонато, Роландо Вийязон, Хосе Кура, Ервин Шрот, Джоузеф Калея, Аида Гарифулина, Прити Йенде и др. Единственият друг българин, печелил "оперната олимпиада" до момента, е басът Орлин Анастасов (1999 г.). Всяка година за конкурса се явяват между 700 и 1000 кандидати от цял свят.

Финалът на "Опералия" в София ще бъде на 26 октомври, неделя, в зала "България" и ще бъде предаван директно по тв канала Mezzo. Пласидо Доминго лично ще дирижира частта, посветена на сарсуела. Все още се намират последни билети онлайн и на касата на Софийската филхармония. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Опералия, Пласидо Доминго, Соня Йончева

Още новини по темата

Нежеланият в Европа Гергиев дирижира Доминго и Карерас в Дубай
29 Септ. 2025

София събра за пръв път заедно на сцена Соня Йончева, Доминго и Карерас
30 Авг. 2025

Соня Йончева посреща Виторио Григоло за "Гала в София"
28 Авг. 2025

Само един български глас стигна до финалите на "Опералия"
14 Юли 2025

Пласидо Доминго ще оценява млади гласове на "Опералия" в София
13 Юни 2025

Соня Йончева се завърна триумфално в "Метрополитън"
07 Юни 2025

Съпругът на Соня Йончева става директор на Операта в Лос Анджелис
31 Май 2025

Доминго и Карерас се срещат на Арена ди Верона за 90-годишнината на Павароти
21 Апр. 2025

Най-престижният оперен конкурс идва в България
11 Февр. 2025

Мексиканският тенор Роландо Вийязон идва по покана на Соня Йончева
06 Февр. 2025

Соня Йончева посвети албум на Жорж Санд
25 Яну. 2025

Синът на Пласидо Доминго ни потапя в душата на тангото
14 Яну. 2025

Соня Йончева пусна билетите за оперната гала с Доминго и Карерас
19 Дек. 2024

Соня Йончева води Доминго и Карерас през лято 2025
02 Дек. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте