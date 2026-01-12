"Битка след битка" и "Хамнет" победиха на "Златен глобус"

ЕПА/БГНЕС Режисьорът Пол Томас Андерсън триумфира заедно с актрисите от филма си Теяна Тейлър и Инфинити Чейс (от двете му страни) и продуцентката Сара Мърфи.

"Битка след битка" и "Хамнет" триумфираха на церемонията за наградите "Златен глобус", която се състоя в Бевърли хилс тази нощ, предадоха осведомителните агенции.

Сатирично-революционният трилър на режисьора Пол Томас Андерсън взе статуетката в категорията за най-добър филм в жанровете комедия или мюзикъл, а "Хамнет" на Клои Жао бе обявен за най-добра драма, надделявайки над фаворизирания "Грешници". С това състезанието за "Оскар" остана оспорвано, тъй като там най-добрият филм е само един, без значение от жанрово определение.

Наградите за най-добър режисьор и най-добър сценарий спечели Пол Томас Андерсън за "Битка след битка". Така той става едва вторият режисьор в историята, направил "хеттрик" от трите най-важни статуетки на "Златен глобус". Преди него това е постигал само Оливър Стоун с "Роден на 4-ти юли".

Продукцията спечели общо четири награди от деветте номинации, които имаше. Четвъртата е за поддържаща женска роля на Теяна Тейлър. Големите звезди на филма Леонардо ди Каприо, Шон Пен и Бенисио дел Торо останаха с празни ръце.

"Хамнет" пък донесе отличието за най-добра актриса в драма на Джеси Бъкли, а в аналогичната категория за най-добър актьор победи Вагнес Моура за ролята си в бразилския "Тайният агент", който спечели и "глобуса" за най-добър международен филм.

Наградата за най-добър актьор в комедия или мюзикъл бе присъдена на Тимъти Шаламе за "Върховният Марти" при петата номинация в кариерата му, а "Златен глобус" за най-добра актриса в жанра получи Роуз Бърн за If I Had Legs I’d Kick You. Статуетката за най-добър актьор в поддържаща роля взе Стелан Скарсгард за норвежкия "Сантиментална стойност".

Най-добра анимация е "Кей-поп: Ловци на демони", който спечели и за най-добра песен от филм, а "Грешници" е победител за най-добра музика и постижение в боксофиса през годината.

У нас в рамките на следващите десетина дни предстои разпространението на три от наградените филми - "Хамнет", "Върховният Марти" и "Сантиментална стойност". "Битка след битка" и "Грешници" минаха по-рано през 2025 г. редом със световните си премиери, а "Тайният агент" имаше фестивален показ на "Киномания".

В телевизионните категории на "Златен глобус" сериалът на Netflix "Юношество" очаквано отнесе няколко награди: за най-добър мини сериал и актьорски отличия за Стивън Греъм, Ерин Дохърти и 16-годишния Оуен Купър. The Studio със Сет Роугън беше отличен като най-добър комедиен сериал, а самият Роугън взе награда за главната си роля. За най-добър драматичен сериал беше отличенa продукцията на HBO с Ноа Уайли - The Pitt, като и Уайли спечели за най-добър актьор в съответния жанр.

Водеща на 83-тата церемония на наградите беше комедийната актриса Ники Глейзър.

"Златен глобус", важна спирка по пътя към наградите "Оскар" и едно от най-горещите партита в холивудския награден сезон, през 2024 г. се завърна в тв ефира след бурен период на скандали. Три години по-рано "Лос Анджелис таймс" разкри, че в Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд - малка група от около 87 журналисти, които гласуват за призовете, няма чернокожи членове. Изданието посочи и етични проблеми в организацията, която имаше репутацията, че се наслаждава на разточителни командировки, финансирани от студиата, и номинира филми със съмнително качество като "Бурлеска" (2010) с Шер. Отличията се възродиха, след като разпуснаха Асоциацията, въведоха нови правила и увеличиха броя на гласуващите до над 300 журналисти от цял свят. Сред тях преди 2 г. за пръв път се включи и български критик - проф. Ингеборг Братоева-Даракчиева.

Невинаги обаче изборът на "Златен глобус" съвпада с този на Академията. През м.г. и двата наградени за най-добър филм - "Емилия Перес" и "Бруталистът" (а дори и Деми Мур за женска роля), претърпяха провал на "Оскарите". За сметка на това големият победител - с 5 награди - "Анора" остана с празни ръце на "глобусите".

Гласуването за 98-ите номинации "Оскар" от членовете на американската киноакадемия започва днес следобед. Самите номинации ще бъдат обявени публично на 22 януари, а церемонията по връчването е на 15 март.