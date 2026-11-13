Багрите на Африка танцуват джаз в галерия „Контраст“

„Екзотично“ – първата самостоятелна изложба живопис на софийския художник Радослав Димитров, отвори врати в столичната галерия „Контраст“ на ул. „Цар Самуил“ 49. В уютното арт пространство в сърцето на града греят с ярките си багри 41 картини от три цикъла: „Джаз“, „Африка“ и „Япония“, изпълнени в смесена техника – акрил и масло върху платно. Фигуралните платна пресъздават музиката, пътуванията и срещите с далечни култури – черни джаз музиканти и певици, самураи и гейши, танцьори, свирачи и фантастични животни от Африка.

Най-ранните показани творби са отпреди шест-седем години, най-новите са завършени в края на лятото след импровизираното пътешествие на автора до Страната на изгряващото слънце. Неговият син и снаха се готвят за екскурзия в Япония, когато в последния ден преди заминаването се оказва, че в самолета за далечната дестинация ненадейно са се освободили две места. На Радослав и неговата съпруга и муза Мая не им остава нищо друго, освен светкавично да стегнат куфарите. Така вдъхновенията от 12-те посетени града на тихоокеанските острови скоро след това се прераждат върху платното.

Джазът пък е много отдавнашна страст на Радослав Димитров. „Модели“ в неговите портрети са виртуози като Луис Армстронг – Сачмо, Рей Чарлз, Рави Шанкар, Карлос Сантана, Би Би Кинг, Дизи Гилеспи, Рой Орбисън… Те обаче не са сами в картините – част са от богати фигурални композиции с певици, танцьорки и още музиканти, изобразени в различен ракурс и перспектива.

Настроението от тези „звучащи“ платна заразява и красивите жени и мъже на Африка, събрали най-слънчевите краски от палитрата на художника.

Изложбата „Екзотично“ може да се види до 25 ноември. След подреждането на експозицията десетки платна остават на резервната скамейка – надеждна основа за следваща изложба, тъй като Димитров обещава да ускори темпото на публичните си изяви… Всички картини са публикувани и в сайта на автора – radodim.com.

Радослав Димитров завършва Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“ (Художествената гимназия) в София, специализира предпечат и реклама в Германия и дълги години работи като графичен дизайнер във вестници и списания. Снима, рисува и прави колажи; пътуванията и музиката – рок, фънк, етно, джаз, са източникът на картините му.