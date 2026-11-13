Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Багрите на Африка танцуват джаз в галерия „Контраст“

„Екзотично“ е първата самостоятелна изложба живопис на софийския художник Радослав Димитров

Днес, 17:18
Радослав Димитров, "Тя и леопардът".
Радослав Димитров, "Тя и леопардът".

„Екзотично“ – първата самостоятелна изложба живопис на софийския художник Радослав Димитров, отвори врати в столичната галерия „Контраст“ на ул. „Цар Самуил“ 49. В уютното арт пространство в сърцето на града греят с ярките си багри 41 картини от три цикъла: „Джаз“, „Африка“ и „Япония“, изпълнени в смесена техника – акрил и масло върху платно. Фигуралните платна пресъздават музиката, пътуванията и срещите с далечни култури – черни джаз музиканти и певици, самураи и гейши, танцьори, свирачи и фантастични животни от Африка.

Най-ранните показани творби са отпреди шест-седем години, най-новите са завършени в края на лятото след импровизираното пътешествие на автора до Страната на изгряващото слънце. Неговият син и снаха се готвят за екскурзия в Япония, когато в последния ден преди заминаването се оказва, че в самолета за далечната дестинация ненадейно са се освободили две места. На Радослав и неговата съпруга и муза Мая не им остава нищо друго, освен светкавично да стегнат куфарите. Така вдъхновенията от 12-те посетени града на тихоокеанските острови скоро след това се прераждат върху платното.

Джазът пък е много отдавнашна страст на Радослав Димитров. „Модели“ в неговите портрети са виртуози като Луис Армстронг – Сачмо, Рей Чарлз, Рави Шанкар, Карлос Сантана, Би Би Кинг, Дизи Гилеспи, Рой Орбисън… Те обаче не са сами в картините – част са от богати фигурални композиции с певици, танцьорки и още музиканти, изобразени в различен ракурс и перспектива.

Настроението от тези „звучащи“ платна заразява и красивите жени и мъже на Африка, събрали най-слънчевите краски от палитрата на художника.

Изложбата „Екзотично“ може да се види до 25 ноември. След подреждането на експозицията десетки платна остават на резервната скамейка – надеждна основа за следваща изложба, тъй като Димитров обещава да ускори темпото на публичните си изяви… Всички картини са публикувани и в сайта на автора – radodim.com.

Радослав Димитров завършва Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров“ (Художествената гимназия) в София, специализира предпечат и реклама в Германия и дълги години работи като графичен дизайнер във вестници и списания. Снима, рисува и прави колажи; пътуванията и музиката – рок, фънк, етно, джаз, са източникът на картините му.

"Весел саксофон"
"Весел саксофон"
"Японска музика"
"Японска музика"
"Джаз следобед"
"Джаз следобед"
"Пако и фламенкото"
"Пако и фламенкото"
"Рей и музиката"
"Рей и музиката"
"Самурай в битка"
"Самурай в битка"
"Принцесата и чаплите"
"Принцесата и чаплите"
"Младият Сачмо"
"Младият Сачмо"
"Две съседки"
"Две съседки"
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, ,

Още новини по темата

Прокофиев-внук и други артисти творят във Варна "отвъд музиката"
06 Авг. 2025
Банско, Боровец и Варна влизат в джаза
01 Авг. 2025
Само Сони Ролинс остана жив от най-великата джаз фотография
24 Септ. 2024
Алюн Уейд и млади таланти увенчаха финала на Джаз феста в Банско
11 Авг. 2024
Грегъри Портър се завръща с концерт на Античния театър
12 Февр. 2024
Иван Мелон Люис носи душата на Куба в София
11 Окт. 2023
Петко Дурмана кани на „Абстрактна изложба“
05 Септ. 2023
Хора и ангели населяват "Градът утопия" на Николай Тотев
14 Авг. 2023
Отиде си джазменът Марио Станчев
15 Юли 2023
Стефан Петрунов ни пренася в митичната Аркадия
05 Юли 2023
Още повече A to JazZ това лято - за пръв път ще е 4 дни
31 Май 2023
Четирима пианисти от 4 държави откриват осмия Plovdiv Jazz Fest
31 Окт. 2022
Христо Берберов възкръсва с офорти от Изложението в Лондон през 1907-а
11 Окт. 2022
След 26 години Джон Маклафлин отново ще свири на българска сцена
04 Май 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Радев & ко глупаво надценяват русофилията на българите
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави