Артисти от 5 държави влизат в кастинг за „Принцът на Египет“

Пеещите актьори Симеон Владов и Яница Маслинкова са имали не една обща музикална изява, може би ще си партнират и в предстоящата постановка.

Близо 80 артисти от няколко държави са се явили на кастинг в Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов“ във Велико Търново за ролите в българската премиера на световноизвестният мюзикъл „Принцът на Египет“, съобщи БТА по информация от пресцентъра на културната институция. На прослушванията, проведени в продължение на два дни в театъра, са се представили изпълнители от водещи театри в България, Гърция, Китай, Кипър и Украйна. В надпреварата са се включили популярни имена като пеещите актьори Симеон Владов и Яница Маслинкова, певицата победителка в родното издание на X Factor Християна Лоизу и др., посочват от театъра.

Великотърновският театър е откупил изключителните права за произведението от Music Theatre International (MTI) и ще бъде първият и единствен театър в България, който ще постави това заглавие. С музиката на носителя на три награди „Оскар“ Стивън Шварц и либретото на Филип ЛаЗебник спектакълът ще разкаже историята за Мойсей и Рамзес. Българската публика ще чуе творбата на роден език благодарение на превода на Лилия Бонева.

Мюзикълът „Принцът на Египет“ е сценична адаптация на анимационния филм на DreamWorks от 1998 г. Освен популярните песни от филма, сред които Deliver Us, Through Heaven's Eyes и отличената с „Оскар“ балада When You Believe, изпълнявана в оригинал от Уитни Хюстън и Марая Кери, сценичната версия включва и десет нови композиции, създадени специално за театралната сцена.

Всеки кандидат е трябвало да представи по време на кастинга песен или ария от мюзикъл на английски език, монолог на български език по избор и кратко танцово изпълнение. След приключване на прослушванията започна селекцията на изпълнителите за осемте ключови роли в спектакъла, сред които на Мойсей, Рамзес II, Ципора, Мариам.

Директорът на театъра Ганчо Ганчев коментира, че кастингът е бил много силен и в него са участвали мотивирани и талантливи изпълнители, подхождащи с огромна отговорност към това предизвикателство. Председател на комисията по прослушването беше диригентът Славил Димитров, а в състава ѝ участваха режисьорът Петко Бонев, маестро Ганчев и хореографът Катя Богданова.

Това ще бъде поредният амбициозен проект за мюзикъл на Великотърновския театър след „Дракула“, за който МДТ „Константин Кисимов“ също притежава изключителните права за България, напомнят от екипа.

Репетициите за „Принцът на Египет“ ще започнат в началото на новия сезон през септември. Постановката ще бъде реализирана под режисурата на Петко Бонев, с диригент маестро Ганчо Ганчев, сценография на Цецка Ивайлова и 3D мапинг, дело на Лора Руневска (elektrick.me). Творческият екип подготвя мащабна продукция, която ще съчетае силата на музикалния театър, съвременните сценични технологии и вечните послания за вярата, свободата и човешкото достойнство.

БТА припомня, че на 21 май МДТ „Константин Кисимов“ получи наградата „Култура“ на Община Велико Търново за ярки постижения в областта на сценичните изкуства за спектакъла „Много шум за нищо“.