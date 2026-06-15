Почина Ан Шедийн - майката от "Алф"

Актрисата Ан Шедийн, най-известна с ролята на Кейт Танeр в сериала "Алф" от края на 80-те години, добил огромна популярност и у нас, е починала на 77-годишна възраст.

"С най-тежки сърца споделяме, че Ан си отиде спокойно. Тя оставя след себе си изключително наследство от творческа енергия, брилянтно чувство за хумор, обич към семейството си, обожание към малките кучета, пламенна омраза към Тръмп, страст към пазаруването на вещи втора употреба и любов към добрите истории. Съкрушени сме без нея. Обичахме я безкрайно много, както и всички, които я познаваха", се казва в публикация от името на семейството на официалната ѝ страница във Facebook.

Новината беше потвърдена и от агента на актрисата Том Маркли, президент и главен изпълнителен директор на агенция "Метрополитън Талънт", но причината за смъртта не беше оповестена.

Ан Шедийн е родена под името Луан Рут Шедийн на 8 януари 1949 г. и израства във ферма край Портланд, щата Орегон. В интервю за "Вашингтон пост" тя разказва, че започнала да играе още на шестгодишна възраст "с чайници и цветя", а по-късно вземала уроци по актьорско майсторство в Гражданския театър на Портланд, предава БГНЕС. Играла е в местни театрални постановки на Хаваите, учила е в Портландския държавен университет и колежа "Форт Райт" в Спокейн, преди да се премести в Ню Йорк и да започне професионална актьорска кариера. Участва в сериали като "Хартиени кукли“, "Спешно отделение!" и "Саймън и Саймън".

В "Алф" тя играе Кейт Танър – майката в семейство от предградията на Калифорния, което приютява остроумния извънземен Алф, след като той се приземява в гаража им. Сериалът се излъчва от септември 1986 г. до март 1990 г. и дава началото на няколко продължения, включително анимационна версия.

"Когато се появи "Алф", беше поредният сезон на кастинги за пилотни епизоди. Четях сценарии и почти приех една роля, но се отказах в последния момент. После прочетох сценария на "Алф". Казах си: "Това е смешно. Кара ме да се смея." Срещнах хората зад проекта, срещнах и Алф, и все повече се убеждавах, че искам да участвам. Това малко извънземно ме разсмиваше", разказва актрисата.

По-късно тя признава пред списание "Пийпъл", че работата по сериала е била "технически кошмар – изключително бавно, горещо и досадно". По думите й заснемането на 30-минутен епизод отнемало между 20 и 25 часа, а екипът бил като "едно голямо дисфункционално семейство".

Почти няма вече оцелели от култовия сериал, който бе първата среща на българската публика с жанра на американския ситком. Отдавна си отидоха Уили Танер (Макс Райт) и унгарският цирков артист Михай Месарош (едва 84 см), който влизаше в костюма на извънземното от Мелмак. Едва на 46-годишна възраст ни напусна Бенджи Грегъри, когото помним като малкия Брайън. Жива е единствено Андреа Елсън (Лин), избрала да прекара бъдещето си след сериала далеч от светлината на камерите и прожекторите.