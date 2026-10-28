Алфонс Муха от сбирката на тенисиста Иван Лендъл каца в Чешкия център

Копия на 12 емблематични плаката на художника Алфонс Муха (1860-1939), които са част от колекцията на чешкия тенисист и бивш номер едно в света Иван Лендъл, ще бъдат изложени в Чешкия център в София от 5 ноември до края на 2026 г. Копията са в реален размер и оригинални цветове. За последен път изложба с плакати на Алфонс Муха – един от видните представители на стила ар нуво в изкуството, е показвана у нас преди близо 45 години: през декември 1982 г. в Националната галерия. Сега творчеството му се завръща в България – страната, от която световноизвестният художник е бил очарован и от която произхожда неговата съпруга, отбелязват домакините на събитието.

Откриването на експозицията "Алфонс Муха. Тайните символи" в Чешкия център съвпада със стогодишнината от изложбата, която авторът е организирал през 1926 г. за български художници в Прага. Скоро предстои и втори стогодишен юбилей – през 2028 г., тъй като през 1928-а Муха завършва своята "Славянска епопея", която съдържа и български сцени.

Предстоящата изложба ще представи откритията на международния екип Understanding Cultural Heritage, който се занимава със скритите символи в изкуството. Техните изследвания на 116 от общо 119 плаката на Муха хвърлят нова светлина върху творчеството на прочутия чешки художник.

Всеизвестно е, че най-успешният период за Алфонс Муха не започва с лекота. В началото той е просто неизвестен творец от чешки произход – роден в Южна Моравия, но живеещ в Париж. Преломен се оказва декември 1894 г., когато чехът приема поръчка да създаде плакат за най-великата актриса от онова време – Сара Бернар. Ореолите с мозаечни украси, фантастичните рамки, орнаменталните къдрици и калейдоскопите от различни нюанси са нещо съвсем ново в тогавашния дизайн и предизвикват сензация. "Стилът Муха" става разпознаваем и се превръща в една от емблемите на европейския сецесион. По-късно художникът посвещава живота си на "Славянска епопея" – впечатляващ цикъл от 20 мащабни платна, осъществен с финансовата подкрепа на неговия приятел Чарлз Р. Крейн. Според Муха, макар и американец, Крейн изпитва голяма любов към славянството, разбира стремежите му и му помага да реализира мечтата си.

В Чешкия център ще бъдат показани селекция от плакати за представления на Сара Бернар и в нейния театър в САЩ, както и някои други рекламни дизайни. Посетителите ще имат възможност да закупят сувенири, да научат какво се крие зад "тайните символи" на Алфонс Муха и да се насладят по време на откриването на изпълнения на баян на виртуозния инструменталист Николай Петрук, на когото на 11 ноември предстои концерт и в Софийската филхармония.