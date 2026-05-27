AI аватар "възкресява" Ози Озбърн

Нов аватар на покойния Ози Озбърн, създаден с помощта на изкуствен интелект, може да направи своя дебют във Великобритания, пише Би Би Си.

Съпругата на певеца Шарън и синът му Джак обявиха плановете за хиперреалистичната версия на родения в Бирмингам певец по време на изложение в САЩ миналата седмица. В разговор с Ед Джеймс по BBC Radio WM тя каза, че плановете за аватара са "блестящи". "Видях тестовете, които са направили с Ози, можеш да видиш всяка пора на лицето му, брадата му се вижда, толкова е детайлно", разказа тя.

Две компании за цифрови технологии, Hyperreal и Proto Hologram, обявиха, че работят по тази технология. Аватарът ще може да изнася концерти, да разговаря с феновете, да се движи и реагира точно както би го направил Ози, коментираха те. Той ще се появи в Америка и във Великобритания до края на лятото, а Шарън Озбърн сподели, че се надява дебютът да бъде в Бирмингам. "Той ще обиколи света, ние ще го заведем по целия свят, но първо трябва да бъде в Бирмингам", каза тя.

Аватарът може да прави "абсолютно всичко", като Шарън Озбърн вярва, че може да се появи на концерти, във филми или в реклами. "Можете да говорите с Ози, да го попитате каквото решите и той ще ви отговори, можете дори да си направите снимка с него. Той може да каже на публиката, че я обича. След като преодолеете сълзите, това е брилянтно", добави Шарън Озбърн.

В клип в YouTube Джак Озбърн коментира, че аватарът е направен "с много вкус". "Мисля, че това е нещо, което би се харесало на баща ми, защото с него говорихме за това, преди да почине", добави синът на рокзвездата.

Озбърн почина миналия юли на 76-годишна възраст, по-малко от три седмици след като изнесе концерт във "Вила парк" в родния си град заедно с останалите от Black Sabbath. След кончината му Шарън Озбърн сподели, че семейството ѝ е намерило голяма утеха в подкрепата, която са получили от фенове от цял свят.

БТА припомня, че миналата седмица Тони Айоми от "Блек Сабат" получи отличие от кмета на Бирмингам.