Porsche орязва производството на автомобили

Главният изпълнителен директор на Porsche Михаел Лайтерс заяви, че очаква бързо да бъдат приключени преговорите по втори пакет за намаляване на разходите в германския производител на спортни автомобили.

„Искаме да постигнем споразумение със служителите преди фабричните ваканции през юли. Служителите на Porsche се нуждаят от яснота“, каза Лайтерс в интервю за Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Той посочва, че печалбата се е понижила допълнително през първото тримесечие на 2026 г., тъй като компанията се справя с нарастващите предизвикателства, свързани с митническите тарифи, геополитическите сътресения и пропуските в моделната си гама.

Porsche вече обяви, че ще съкрати 1900 работни места през следващите години, след като миналата година съкрати 2000 временно наети работници. Според Лайтерс, компанията планира също така да работи с по-малки производствени капацитети, спрямо продадените около 280 000 автомобила миналата година.

„Porsche трябва да печели пари с по-малко автомобили“, мотивира мярката Лайтерс. Той добави, че се планира и по-тясно сътрудничество със сестринската компания Audi.

Той каза още, че фирмата ще продълже да произвежда автомобили от серията 718 на базово ниво.