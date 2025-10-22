Хакерска атака срещу Jaguar Land Rover нанесе щети за $2.5 млрд.

visitbirmingham Заводът на Jaguar Land Rover в Солихъл е почти изцяло роботизиран и хакерската атака е нанесла много щети

Хакерска атака срещу Jaguar Land Rover (JLR) е струвала на британската икономика 1.9 млрд. паунда ($2.55 млрд.) и е засегнала над 5000 фирми и организации в Обединеното кралство.

Това се казва в доклада на независимия Център за кибермониторинг, по който са работили експерти от автоиндустрията, включително бившият шеф на Националния център за киберсигурност на Великобритания (NCSC). Загубите може да се окажат и още по-големи заради забавяния във възстановяването на производството при британския автомобилен производител до нивата отпреди хакерската атака.

„Този ​​инцидент изглежда е най-икономически вредното кибер събитие, засегнало Великобритани, като по-голямата част от финансовото въздействие се дължи на загубата на продукция от страна на JLR и нейните доставчици“, се казва в доклада.

JLR, която е собственост на индийската Tata Motors, бе подложена на мощна хакерска атака през август. Компанията започна да възобновява производството си едва по-рано този месец след почти шестседмично прекъсване. Производителят на луксозни автомобили има три фабрики във Великобритания, които заедно произвеждат около 1000 автомобила на ден.

Инцидентът беше един от поредица от хакерски намеси, засегнали големи британски компании през тази година. Търговската верига за стоки на дребно Marks & Spencer, например, загуби около 300 млн. паунда ($400 млн.), след като пробив през април спря онлайн услугите му за два месеца.

В края на септември Jaguar Land Rover, която губи около 50 млн. паунда седмично от спирането на производството, получи гаранция за заем от 1.5 млрд. паунда от британското правителство, за да може да подкрепи доставчиците.

Центърът за кибермониторинг класифицира хакерската атака спрямо JLR като системно събитие от категория 3, по скала до 5. В доклада му се посочва, че оценката „отразява значителното прекъсване на производството на JLR, на многостепенната ѝ верига за доставки за производство и на организациите надолу по веригата, включително дилърските центрове“.