Чудото на Xiaomi - от смартфони до успешни електромобили

Китайският гигант вече е с претенции за пробив на световния автомобилен пазар и реална конкуренция на Tesla

Днес, 13:15
Електромобилите на Xiaomi са вече достатъчно конкурентни, за да претендират за пробив на световния пазар.
Електромобилите на Xiaomi са вече достатъчно конкурентни, за да претендират за пробив на световния пазар.

В рамките на 15 години Xiaomi премина от малък стартъп с мечта да стане "китайската Apple" до успех там, където Apple не е достигнала - производство на серийни автомобили.


НА ВЪРХА НА СВЕТА

През април 2010 г. сегашният главен изпълнителен директор Лей Дзюн основа Xiaomi заедно със седмина партньори, пускайки операционната система MIUI, базирана на Android. Първият смартфон - Mi 1, беше пуснат през септември следващата година: благодарение на високите спецификации и цена много по-ниска от тази на Apple, Xiaomi успя да положи основите за успех в света на телефонията, превръщайки се в истински гигант в потребителската електроника и позволявайки на китайската компания да навлезе в света на свързаните устройства и домашната автоматизация.

През март 2021 г. фирмата обяви, че иска да навлезе и в автомобилната индустрия. На 1 септември същата година в Пекин беше основано подразделението Xiaomi Automobile: пътят към това да стане автомобилен производител вече беше в ход.

Компанията веднага започна да набира няколко души - от дизайнери до автомобилни инженери, като достигна над 1000 служители само в отдела за научноизследователска и развойна дейност до края на 2023 г. По същото време беше построен производствен завод, способен да сглобява над 300 000 превозни средства годишно.


ВЕЧЕ ИМА ДВА МОДЕЛА

На 28 декември 2023 г. Xiaomi представи първия си готов електрически автомобил на света - седан SU7: три месеца по-късно клиентите вече можеше да поръчат автомобила, като първите бройки бяха доставени в рамките на няколко дни.

През първите 12 месеца на производството електрическият седан надхвърли 155 000 продажби в Китай. Но компанията не легна на лаврите си, а напротив - добави втори модел. Той бе YU7 - електрически SUV със стил, който донякъде напомня на Ferrari Purosangue и използва същата технология като седана.

При автомобилите Xiaomi използва същата стратегия, която в миналото ѝ позволи да завладее пазара на смартфони: най-ново поколение технологии, комбинирани с привлекателен дизайн на цени значително по-ниски от тези на конкурентите. По този начин и двата модела постигнаха продажби, които надминаха както очакванията, така и производствения капацитет.


КОНКУРЕНЦИЯ С НАЙ-ДОБРИТЕ

Въпреки впечатляващите показатели в Китай, Xiaomi не иска да спира само на вътрешния пазар и плановете за международно разширяване на бизнеса вече са известни. Първият знак в този смисъл е откриването на изследователски и развоен център за електрически превозни средства в Мюнхен, с цел навлизане на германския пазар през 2027 г.

За да постигне това, китайският гигант иска да се учи от най-успешните производители в тази област: не е случайно, че самият Лей Дзюн призна, че е разглобил Tesla Model Y, за да анализира всеки един компонент на колата: "Искаме да покажем, че можем да се конкурираме и в някои области дори да ги надминем", категоричен е шефът на Xiaomi.

