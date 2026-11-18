Редица улеснения и права за чуждите работници, които идват да се трудят в България от страни извън ЕС, одобриха депутатите на второ четене днес. Това стана с поправки в Закона за чужденците, внесени от правителството.

Ако работник, който притежава т.нар. "Единно разрешение за пребиваване и работа", остане безработен, това няма да се смята за основание да му се отнеме разрешението, приеха депутатите. Условието е общият период на безработица да не превишава 3 месеца (в рамките на срока на валидност на документа за пребиваване) или 6 месеца, когато чужденецът е притежавал "Единно разрешение" в продължение на повече от 2 години.

Безработният чужденец е длъжен да се регистрира в Агенцията по заетостта в рамките на 7 работни дни и да уведоми за това миграционната служба в срок до 3 дни след регистрацията. Общият период на безработица ще се удължава с 3 месеца, ако инспекцията по труда установи, че чужденецът е бил "подложен на особено експлоататорски условия на труд".

Докато разрешителното е в срок, чужденецът може да смени местоработата си, стига да е работил при първия работодател поне 6 месеца. Това може да стане и по-рано, ако се докаже, че работникът е станал жертва на трудови нарушения. Заявлението за смяна на работодателя може да подаде и новият работодател. При смяна на длъжността също се подава заявление, стига чужденецът да е изкарал 6 месеца на първоначалната длъжност, като и тук работодателят може да го направи от името на работника.

Допълват се условията, при които Агенцията по заетостта може да откаже достъп на чужди работници – ако работодателят има публични задължения; не осъществява икономическа дейност или дейността е прекратена поради несъстоятелност или чрез ликвидация и др. Когато чужденецът не може да работи по вина на българския работодател, последният му дължи обезщетение, за което може да се претендира по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Условията за наема на жилището, което работодателят предоставя на сезонния чуждестранен работник, вече ще се уреждат задължително с писмен договор, който ще важи до изтичането на трудовия договор на чужденеца.