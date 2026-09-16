НС одобри улеснения за работници от страни извън ЕС

Редица промени, улесняващи чуждестранните работници от трети страни, одобри Народното събрание на първо четене.

С поправки в Закона за чужденците, внесени от правителството , се позволява на работници, притежаващи Единно разрешение за пребиваване и работа в България, да се регистрират като безработни в Агенцията по заетостта в случай, че загубят работата си, без да им се отнема правото пребиваване в страната. При това положение те трябва да уведомяват дирекция "Миграция" на МВР.

Позволява им се, също така, да сменят работодателя си, докато са на територията на България. Ще бъдат обаче задължени да прекарат при първия си работодател поне 6 месеца, преди да могат да отидат при друг.

Промените са добре дошли за бизнеса у нас, който от години страда от недостиг на кадри. През 2025 г. при нужда от 180 000 сезонни работници у нас са били регистрирани едва 19 054.

Новите улеснения са предвидени в европейска директива, която така или иначе трябва да влезе в българското законодотелство. Освен управляващите от "Прогресивна България", законопроектът получи подкрепата на "Демократична България", "Продължаваме Промяната" и ДПС. "Затрудненията за набиране на персонал, особено в ключови сектори като туризма, са явни и ние трябва да направим така, че процедурите да са възможно най-улеснени, спазвайки всички изисквания и ангажименти, които България има по линия на Шенгенското пространство", коментира Богдан Богданов от ПП.

Дебатът в пленарната зала се запомни най-вече с размяна на реплики между лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов и зам.-шефа на групата на ПБ Владимир Николов. Костадинов обяви, че със законовите промени се "доунищожава трудовият пазар в страната и етнодемографският баланс в страната", чуждите работници се експлоатират като "роби", а управляващите нарече "слуги на олигархията, на които не им пука за работниците в страната, защото по-голямата част никога не са работили". Това обиди Николов, който го поучи, че "робите не получават заплати", и обясни, че в България се внасят нискоквалифицирани работници, защото родните кадри са по-образовани и квалифицирани.