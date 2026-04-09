Ще имаме 8 медицински хеликоптера, но нито една база за тях

Ако всичко е наред с производството, България скоро ще има пълен комплект от осем медицински хеликоптера, но съвсем абсурдно няма да има нито една готова база за тях. Подготовката на базите е пример за провали на всяка крачка. Това се вижда от детайлен отговор на служебния здравен министър Михаил Околийски на парламентарен въпрос от депутата Васил Пандов (ПП), който би следвало да показва ситуацията към края на март.

Заради ненаправените хангари има висок риск да се загуби европейското финансиране по ПВУ. Много време е пропуснато и част от тези бази, където трябва да се изградят хангарите, още нямат разрешение за строеж, коментира неотдавна служебният министър Михаил Околийски. Надявам се, че службите работят по издаването, така че към юни месец да имаме бази с акт 14, които да бъдат приети от Европейската комисия като достатъчни, за да можем да реализираме инвестицията, допълни Околийски.

Хангарите са ключови, тъй като трябва да са разположени така в цялата страна, че да осигурят медицинско обслужване в т.нар. "златен час" при спешни състояния, възникнали в радиус от 170 км от съответната база. За тях преди 2 г. бяха избрани шест места – София, Пловдив, Сливен, Долна Митрополия, монтанското село Габровница и търговищкото село Буховци. Договор за проектиране и строеж на пет от базите (без тази в Пловдив) бе сключен през юли 2024 г. с един изпълнител – "Белстрой инженеринг АМ". Той трябваше да е приключил дейностите на 30 юни тази година. Вместо това идейните проекти са представени със закъснение и чак през февруари изпълнителят е предоставил в МЗ количествено-стойностните сметки към всеки един от изготвените технически проекти, като е поискал и допълнително финансиране, за да започне да строи. Никъде строителните работи не са почвали.

За базата в Пловдив ситуацията се развива доста неприятно. Избраният изпълнител отказва да сключи договор с мотив, че няма икономическа изгода. Според Закона за обществените поръчки, тогава трябва да се изпрати покана до втория класиран участник за сключване на договор, но той отказва със същия мотив. В крайна сметка поръчката за Пловдив е прекратена. Към настоящия момент министерството на здравеопазването е в процес на подготовка на ново обявяване на тази обществена поръчка, обяснява министър Околийски. Това обаче означава, че проектът е изваден от ПВУ и ще се изпълнява с национално финансиране. Както може и да се очаква, междувременно цената в новите инвестиционни намерения е в пъти по-висока.

В Пловдив поне има осигурен имот, докато в София, където трябва да е главната база, няма. Първоначално е определен терен на Държавния авиационен оператор, но след извършване на аеронавигационно обследване е установено, че той не покрива изискванията, поради което теренът е върнат. Като място за изграждане на оперативната база е определен друг имот, част от парцел, на който е изграден хангарът на "Гранична полиция". Затова е започнало разделяне на парцела, за да се предостави част от него на МЗ.

За останалите бази пък имотите са налице, но текат дълги градоустройствени процедури, изготвяне на нови подробни устройствени планове и т.н. Този месец се очакваше разрешението за строеж за базата в Сливен.