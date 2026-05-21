Огромното свлачище на пътя Смолян-Пампорово все още е активно

От близо два часа изслушване на регионалния министър не стана ясно кога ще започнат укрепителните дейности

Министър Шишков по време на изслушването
Министър Шишков по време на изслушването

Свлачището, което преди четири седмици затвори пътя Смолян-Пампорово, все още е активно и не се знае кога ще бъде укрепено, каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков в парламента.

Шишков трябваше да отговаря на въпроси относно обходния маршрут и текущата активност на свлачището, отводняването на участъка, както и за частния имот, който се намира в близост. След около два часа изслушване не стана ясно как и кога ще бъде възстановен пътят. Министърът повтори, че най-целесъобразното решение за възстановяване на трасето е изграждането на мостово съоръжение. И изтъкна, че приоритетът е възстановяването на инфраструктурата в най-кратки срокове, дори ако това означава по-скъп на проект. Той съобщи, че свлачището не е регистрирано в МРРБ, защото никой не е подавал сигнали, че има такова. Към момента свлачището е активно, а по първоначални данни причината за активирането му е сериозно преовлажняване на терена, като подпочвените води са установени на дълбочина от 50 см до 1,50 м.

Относно обходния път министърът каза, че той е общински, че МРРБ помага на общината с трасиране и кадастрални данни за изграждането на обходно трасе, но държавата няма право да го финансира директно чрез АПИ. "Ако започнем да влизаме и да укрепваме свлачището преди да укрепим пътя, това означава подробен устройствен план, отчуждаване и процесът ще бъде забавен с тежки щети и на самия курорт Пампорово. В политически аспект няма да пестим пари, а в технически аспект ще направим най-доброто решение, което е най-бързо", каза министърът.

От обиколките на засегнатия терен министърът и неговият екип са установили, че причините за свлачището са "комплексни". "Винаги, когато стане проблем има хотел-скелет - това се е превърнало в емблема и тази емблема приключи", каза министърът. И добави, че  хотелът е имал разрешение за строеж от община Смолян, но министърът на регионалното развитие не е бил известен за това. 

На 1 май свлачището прекъсна пътя Смолян-Пампорово. Над 5000 кв. м земна маса се свлече и отнесе около десетки метри от републиканския път, като прекърши и огромни борове, а общината обяви бедствено положение.

