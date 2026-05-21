Огромното свлачище на пътя Смолян-Пампорово все още е активно

Свлачището, което преди четири седмици затвори пътя Смолян-Пампорово, все още е активно и не се знае кога ще бъде укрепено, каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков в парламента.

Шишков трябваше да отговаря на въпроси относно обходния маршрут и текущата активност на свлачището, отводняването на участъка, както и за частния имот, който се намира в близост. След около два часа изслушване не стана ясно как и кога ще бъде възстановен пътят. Министърът повтори, че най-целесъобразното решение за възстановяване на трасето е изграждането на мостово съоръжение. И изтъкна, че приоритетът е възстановяването на инфраструктурата в най-кратки срокове, дори ако това означава по-скъп на проект. Той съобщи, че свлачището не е регистрирано в МРРБ, защото никой не е подавал сигнали, че има такова. Към момента свлачището е активно, а по първоначални данни причината за активирането му е сериозно преовлажняване на терена, като подпочвените води са установени на дълбочина от 50 см до 1,50 м.

Относно обходния път министърът каза, че той е общински, че МРРБ помага на общината с трасиране и кадастрални данни за изграждането на обходно трасе, но държавата няма право да го финансира директно чрез АПИ. "Ако започнем да влизаме и да укрепваме свлачището преди да укрепим пътя, това означава подробен устройствен план, отчуждаване и процесът ще бъде забавен с тежки щети и на самия курорт Пампорово. В политически аспект няма да пестим пари, а в технически аспект ще направим най-доброто решение, което е най-бързо", каза министърът.

От обиколките на засегнатия терен министърът и неговият екип са установили, че причините за свлачището са "комплексни". "Винаги, когато стане проблем има хотел-скелет - това се е превърнало в емблема и тази емблема приключи", каза министърът. И добави, че хотелът е имал разрешение за строеж от община Смолян, но министърът на регионалното развитие не е бил известен за това.

На 1 май свлачището прекъсна пътя Смолян-Пампорово. Над 5000 кв. м земна маса се свлече и отнесе около десетки метри от републиканския път, като прекърши и огромни борове, а общината обяви бедствено положение.