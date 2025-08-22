Комисията в парламента изслушва кандидатите за КПК

БГНЕС Четиримата кандидати Аделина Натина-Зиколова, Мария Даскалова, Стоян Петков и Петър Коев (от ляво на дясно) слушат въпросите на членовете на номинационната комисия.

Кандидатите за членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) са на изслушване в Номинационната комисия. Това е единствената точка в дневния ред на комисията за петък (22 август), пише на сайта на Народното събрание. Заседанието започна в 10:30 ч.

Кандидатите за членове на КПК са четирима - адвокат Аделина Натина-Зиколова, юристът Мария Даскалова, юристът Петър Коев и Стоян Петков.

Членове на Номинационната комисия са главният секретар на Министерството на правосъдието Венера Милова, адв. Нина Седефова от Висшия адвокатски съвет, Калин Калпакчиев от Върховния касационен съд, главният секретар на омбудсмана Айсун Акджиев, заместник-председателя на Сметната палата Силвия Къдрева.