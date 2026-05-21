И това лято опасните атракции по морето остават на самотек

Независимо от смъртта на дете, почти цяла година не стигна да се въведат новите правила

21 Май 2026
canaryvip
Опасните атракции, като парасейлингът, остават на самотек и това лято по нашето Черноморие

Дори и смъртта на дете е успя да накара българските институции да се задействат и да заработят по-бързо и продуктивно.

Миналата година 8-годишно момче загина в Несебър заради протрити колани на парашут при атракционен парасейлинг полет. Последваха разследвания, загрижени изказвания, закани за внасяне на ред в атракционните услуги. Изготвен бе и нов закон с автор министерството на туризма, който предвижда 4 контролни органа да следят опасните атракции.

Днес, почти година по-късно стана ясно, че новите изисквания ще започнат да функционират ефективно... през 2027 г. Това стана ясно на новия министър на туризма Илин Димитров с ръководствата на държавните институции и кметовете на черноморски общини в Бургас.

По думите на Димитров новата наредба за сигурността на атракционите ще е готова до 8 август, но по закон два месеца след това бизнесът ще изпраща данните, според които ще се извършва контролната дейност - т.е. след края на лятото. Накратко - опасните забавления по Черноморието (а и в цялата страна), ще бъдат оставени на самотек чак до следващия летен сезон.

 

Пак липса на работна ръка по морето 

"Нямаме информация за спрени визи за дългосрочно пребиваване, но имаме информация за забавяне във визовия процес. Предстои среща с външно министерство в спешен порядък, за да се види проблемът в дълбочина къде се корени. Не мисля, че трябва да се говори за Армагедон, погром и подобен тип събития, но със сигурност ще затрудни нормалното протичане на сезона", каза още министър Димитров.

Думите му бяха по пород конкретен пимер от Слънчев бряг. Оттам заявиха, че близо 40% от персонала в хотелите са хора от трети страни, но визите им се бавят и повечето не са пристигнали, а и не е ясно кога това ще стане.

От бранша предупредиха министъра, че липсата на работници вече затруднява обслужването на базите, а при пълни резервации проблемът може да се задълбочи още повече.

