"Саграда Фамилия" достигна максималната си височина

ЕПА/БГНЕС Последният елемент от кръста бе качен до върха на кулата с огромен кран

20 февруари 2026 г. бе емоционален за Барселона. Последният елемент от централната кула на Саграда Фамилия“ бе монтиран и забележителният храм най-сетне достигна окончателната си височина от 172.5 метра - 144 години след началото на строителството.

След няколко дни, в които силен вятър възпрепятстваше работата, в петък най-горната част на 17-метровия четиристенен стоманено-стъклен кръст беше издигната и поставена на мястото ѝ, завършвайки кулата, посветена на Исус Христос.

NEW: The Sagrada Familia basilica in Barcelona, Spain, has officially reached its maximum height after being under construction for 144 years.



A 55-foot-tall white cross now stands at the top of the Tower of Jesus Christ.



The basilica now stands at a soaring height of… pic.twitter.com/oUXI5lYeRJ — Collin Rugg (@CollinRugg) 21 февруари 2026 г.

При издигането на каталунското и ватиканското знаме настоящият главен архитект на проекта Жорди Фаули заяви: „Това е радостен ден, прекрасен за всички хора, които направиха възможно това.“

Официална церемония по повод завършването на кулата - най-високата от 18-те, проектирани от знаменития Гауди - ще бъде на 10 юни. Тогава се навършват 100 г. от смъртта легендарния на архитект. Това ще стане и 16 години след освещаването на храма от папа Бенедикт XVI.

„Саграда Фамилия“, на която каталунският архитект Антони Гауди посвещава последните години от живота си, е най-високата сграда в Барселона и най-високата църква в света.

🇪🇸 | En Barcelona se ha vivido un momento histórico.



144 años después de que Gaudí pusiera la primera piedra de la Sagrada Familia, hoy se ha colocado la última pieza del brazo superior que culmina la Torre de Jesús. pic.twitter.com/tbSsXguphY — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) 20 февруари 2026 г.

Окончателното приключване на строителството обаче се очаква да бъде след около десетилетие, с изграждането на внушителната южна фасада „Слава“. Да представят проекти за нея са поканени трима художници - Микел Барсело, Кристина Иглесиас и Хавиер Марин.

Остава и довършването на детайлите по централната кула, но въпреки това, храмът вече оформя силуета на града по начин, сравним с Айфеловата кула в Париж.

Hoy se ha colocado el brazo superior de la cruz de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, un hito que culmina la ejecución exterior de la torre más alta del templo. ✝ Con su instalación, queda completado el conjunto de las seis torres centrales de la Sagrada Familia. 🙌 pic.twitter.com/YVd0NY6JIt — La Sagrada Família (@sagradafamilia) 20 февруари 2026 г.

В продължение на десетилетия внушителната църква беше строителна площадка под открито небе, където поколения каменоделци и дърводелци работеха редом с туристите, които в крайна сметка финансираха строителството с входните такси за разглеждане на забележителното творение. Едва през последните 15 години, с оформянето на впечатляващия интериор, "Саграда Фамилия" започна да изглежда повече като храм, отколкото като строеж.

Геометричните решения на Гауди създават вътрешен оазис от светлина - колони, наподобяващи дървета, се издигат към покрива, а белият камък е обагрен от цветовете на витражите.

Базиликата предизвиква както възхищение, така и критики сред жителите на Барселона. Преди години Джордж Оруел я определя като „една от най-грозните сгради в света“ и съжалява, че анархистите не са я взривили, когато са имали възможност. Анархистите обаче все пак са унищожили чертежите и гипсовия модел на Гауди, които по-късно са възстановени с големи усилия. В края на 70-те години новозеландският архитект Марк Бъри адаптира софтуер за ракетно проектиране, за да реализира замисъла на Гауди.

Днес „Саграда Фамилия“ е резултат от труда на множество архитекти и дизайнери и на десетки хиляди работници. Някои елементи, особено фасадата „Страстите“, дело на скулптора Жозеп Мария Субиракс, често наричана „фасадата на Дарт Вейдър“, предизвикват разнопосочни реакции. Въпреки това цялостният облик остава в стила на Гауди.

„Саграда Фамилия“ е най-посещаваната туристическа атракция в Барселона. Годишно я разглеждат по около 5 млн. души годишно, които носят €150 млн. на година. Приблизително половината от тази сума се инвестира в строителството.