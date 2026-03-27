В неделя сутрин минаваме към лятното часово време

Днес, 08:43
Лятното часово време тази година ще остане в сила до 24 октомври и през нощта срещу 25 октомври 2026 година се връщаме към астрономическото време, когато часовниците се превъртат отново с 1 час назад.
На 29 март 2026 година (неделя) точно в 03:00 часа сутринта преминаваме към лятното часово време, което означава, че трябва да преместим стрелките на часовниците с час напред. Промяната е свързана с решение на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз от 19 март 2001 година. 

През 2018 г. Европейският съюз започна инициатива, за да се реши дали да продължи смяната на часовото време, или да се остане само едно, припомня БНТ. Повечето държави заеха позиция да се спре със смяната на часовото време заради негативните отражения върху организма. Заради пандемията от коронавируса обаче, дискусиите бяха прекратени.

За да се спре със смяната на времето, страните от ЕС трябва да синхронизират избора си и да има консенсус на кое часово време ще се премине за постоянно. Редица държави по света вече са се отказали от смяната на часовото време, сред тях са Турция, Русия, Перу.

Причината за отхвърляне на промяната е, че биологичният ни часовник има нужда от адаптация и понякога това отнема по една-две седмици. През това време много хора чувстват умора, главоболие, разсеяност, отпадналост и други неприятни ефекти върху организма.

