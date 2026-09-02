ПБ ще слага дефибрилатор във всяка полицейска кола

На фона на огромни сътресения срещу действията на "Прогресивна България" в здравната система, депутатите на Румен Радев решиха да отклонят вниманието в съвсем друга посока. Днес те внасят промени в закона за здравето, които ще дадат възможност на полицаите да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, каза зам.-председателят на Комисията по здравеопазване Георги Илиев на брифинг в Народното събрание.

"Всички автомобили на МВР ще бъдат оборудвани с дефибрилатори. Това е важно, защото всяка година около 10 000 души загиват от внезапен сърдечен арест, а ако в рамките на първите пет минути бъде извършена дефибрилация, между 60-80% от случаите биха били с положителен резултат - посочи Илиев, цитиран от БТА. - Автомобилите на МВР са около 2300, като тук влизат не само патрулките, а и автомобилите на охранителната полиция и на пожарната безопасност. Финансиране ще се търси по линия на държавния бюджет и от Фонда за пътна безопасност".

С този законопроект искаме да разпространим използването на автоматични дефибрилатори, които може да се използват от всеки гражданин, самият апарат дава указания. В Европа това е широко застъпена практика, но в България разпространението и яснотата относно използването на тази възможност е много ниска, добави Илиев.

Има данни, че органите на МВР - не само в България, често пристигат първи, докато на спешните медици им отнема средно между 8 и 12 минути. Затова и в други държави или отделни градове и райони има практика част от полицейските автомобили да са оборудвани с дефибрилатори, но тя далеч не обхваща всички полицейски коли.

От брифинга на ПБ обаче не стана ясно какво е случва с вече задвижени промени от пролетта, слес които трябваше такива дефибрилатори да бъдат разположени на ключови места по градовете. За целта тогава бяха направени други промени в закона за здравето, с които се даде възможност на всеки гражданин да оказва първа помощ с такъв апарат, както е по цял свят. Според тогавашните намерения, автоматични външни дефибрилатори трябва да се разположат в обекти на транспортната, административната и социалната инфраструктура; обекти за стопанска дейност, включително производствена, търговия, услуги, култура и спорт; учебни заведения и центрове за обучение и др.

Не е ясно докъде е стигнала подготовката за разполагане на тези дефибрилатори, за да се пристъпва към купуването на огромно количество апаратура за полицейските коли. Инициативата на ПБ идва и на фона на големи вълнения в спешната помощ около намеренията на здравния министър Катя Ивкова да я преструктурира, като я обедини в един център с въздушните линейки. Известно е, че не всички линейки у нас имат всичката необходима апаратура за спасяване на живот.

Любопитен детайл е, че полицията ще премине обучение от Българския червен кръст, докато дефибрилаторите би следвало да може да се ползват без указания от всеки случаен минувач.