МЗ пак увери, че няма нужда от хартиени бележки за децата

Медицинските специалисти в здравните кабинети на детските градини и училищата вече могат да работят с електронната система edu.his.bg, която съдържа информация от проведените през годината профилактични прегледи на децата. Системата позволява на медицинските лица да виждат данните за учениците, но само в учебното заведение, в което работят. Това съобщи днес министерството на здравеопазването. Както писа "Сега", през последните дни много родители се оплакват, че въпреки тържествените обещания на трима министри, здравните специалисти в детските градини и училищата продължават да настояват личната здравно-профилактична карта да се представя на хартия. С осигурения сега достъп, информацията за направения профилактичен преглед на детето ще се ползва по служебен път.

През изминалата седмица близо 2000 медицински специалисти преминаха обучения, организирани от „Информационно обслужване“ АД, за работа с електронната система. При необходимост е създадена организация за провеждане на допълнителни обучения през септември, като е изготвено и ръководство за работа със системата, обясняват от МЗ.

Системата осигурява достъп единствено до данните за ръст, тегло, индекс на телесна маса, обиколка на гръден кош, алергии, проведени имунизации, както и контакти на личния лекар и настойник на детето. Учителите нямат достъп до тези данни, а родителите могат да ги виждат чрез мобилното приложение „еЗдраве“, уверяват от министерството по повод евентуални притеснения за защитата на личните данни на децата.