Започна евакуация в руския Туапсе

В руския черноморски пристанищен град Туапсе започна евакуацията на жителите, които имат домове в близост до нефтопреработвателния завод, след поредните украински атаки с дронове.

След третата за 13 дни атака срещу предприятието на територията на нефтопреработвателния завод в Туапсе бяха регистрирани три огнища на пожар: всички те са разположени непосредствено на територията на НПЗ. Предишните две атаки бяха на 16-ти и 20-ти април. Още тогава се твърдеше, че екокатастрофата край Туапсе ще направи черноморското крайбрежие на Русия неизползваемо за десетилетия напред.

Евакуацията сега се налага заради гъстия дим от пожарите и горящите химикали - жилищните квартали на града се намират над индустриалната зона на нефтопреработвателния завод.

На видеокадрите се вижда, че горящите нефтопродукти от засегнатите резервоари се намират близо до крайбрежната зона.

При една от предните атаки на жителите на Туапсе бе препоръчано само да не напускат домовете си заради многократно превишените нива на бензол и ксилол.