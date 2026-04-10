Украйна и Русия обявиха Великденско примирие

УНИАН Очаква се бойните действия да спрат за 32 часа, ако двете армии спазят примирието

Украйна и Русия ще прекратят обстрела и боевете за православните Великденски празници. Това обяви първо Володимир Зеленски, а след това и Владимир Путин. Примирието ще е в рамките на 32 часа.

Зеленски заяви по-рано през седмицата, че е направил предложение за празнично примирие чрез САЩ. А в изявление снощи Кремъл каза, че Путин „обявява прекратяване на огъня от 16:00 ч. московско време на 11 април до края на деня на 12 април 2026 г. във връзка с наближаващия православен празник Великден“.

В това изявление въобще не се споменава предложението на Киев. Часове по-късно Зеленски отговори, че „Украйна многократно е заявявала, че е готова да предприеме реципрочни мерки. Предложихме прекратяване на огъня тази година по време на Великденските празници и ще действаме огледално.“

„Хората се нуждаят от Великден, свободен от заплахи, и от реален напредък към мир, а Русия има шанс да избегне връщане към военни действия след Великден“, добави Зеленски.

Путин е инструктирал руския Генерален щаб „да прекрати бойните операции във всички посоки за този период - се казва още в изявлението от Кремъл. - Руската армия е готова да се противопостави на всякакви възможни провокации от страна на врага. Предполагаме, че украинската страна ще последва примера на Руската федерация.“

През тази нощ обаче имаше удари и от двете страни. Одеса бе подложен на атака с дронове откъм Черно море. Целите са били около пристанището на украинския град, където бе обявена въздушната тревога малко след полунощ.

Според руското министерство на отбраната пък противовъздушната отбрана e отразила масирана атака с дронове по обекти от гражданската и енергийна инфраструктура във Волгоградска област, засегнати са били и жилищни сгради. Агенция "РИА Новости" съобщава, че летищата в редица градове са блокирани тази нощ, заради "осигуряване на безопасността на полетите". Сред тях са Екатеринбург, Перм, Киров, Ижевск, Оренбург.