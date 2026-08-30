По време на посещението си в Москва в средата на тази седмица директорът на ЦРУ е предложил провеждането на тристранна среща на върха между Тръмп, Зеленски и Путин, съобщи Axios.

Според изданието една от целите на посещението е била да се установи дали руските специални служби могат да убедят Путин да се върне към преговорите с Украйна с посредничеството на САЩ. Зеленски по-рано се е съгласил на подобна среща на върха, но Путин е отказвал.

В Русия директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е провел разговори с ръководителя на Службата за външно разузнаване Сергей Наришкин и директора на ФСБ Александър Бортников. След това американски представители са информирали Зеленски за проведените разговори.

В същото време, както отбелязва NYT, украинските представители са крайно скептични към намеренията на Путин и смятат, че той подготвя мащабна ескалация на войната.

Преговорите между Украйна и Русия бяха преустановени още в средата на февруари след началото на войната с Иран. По думите на ръководителя на Офиса на президента Кирило Буданов контактите с посредничеството на САЩ може да бъдат възобновени още през септември.