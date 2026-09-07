Русия харчи по 2,5 млрд. рубли на час за войната срещу Украйна

Разходите на руския федерален бюджет за войната с Украйна през първата половина на 2026 г. достигнаха нов рекорд от 10,687 трилиона рубли, според изчисления на Янис Клуге, научен сътрудник в Германския институт за изследвания на международната сигурност, базирани на данни от Министерството на финансите.

В сравнение със същия период на миналата година разходите за военни цели и производство на оръжия са се увеличили с още 30%, или 2,46 трилиона рубли. В сравнение с периода януари-юни 2024 г. руският военен бюджет се е увеличил с 65% (+4,211 трилиона рубли), със 145% спрямо 2023 г. и с 285% спрямо първата година на войната. В сравнение с предвоенната 2021 г. военните разходи са скочили повече от пет пъти.

Средно „военната машина“ на Кремъл е консумирала 1,78 трилиона рубли на месец, 59 милиарда рубли на ден или 2,5 милиарда рубли на час.

В края на първата половина на годината 43,8% от всички разходи на федералния бюджет са били изразходвани за военни цели, което е „нов исторически връх“, отбелязва Клуге. В сравнение с бюджетните приходи, цифрите изглеждат „още по-екстремни“, подчертава той: 57,3% от всички бюджетни приходи са отишли ​​за финансиране на армията и отбранителната промишленост. За сравнение, година по-рано 39,2% от бюджетните разходи и 46,8% от бюджетните приходи са били изразходвани за война; преди войната цифрите са били съответно 20% и 19,8%.

Точно две трети от руския военен бюджет са засекретени, според изчисленията на Клуге: през първите шест месеца Кремъл е похарчил само 3,546 трилиона рубли за открити отбранителни разходи и 7,141 трилиона за класифицирани. В сравнение с миналата година, „сенчестите“ разходи на хазната са се увеличили с 42%, а в сравнение с предвоенния период са повече от седем пъти.

От началото на 2022 г. Кремъл е похарчил 57,144 трилиона рубли за военни и оръжейни покупки, или 660 милиарда долара по текущия официален обменен курс – сума, сравнима с целия златен и валутен резерв на Централната банка (720,3 милиарда долара към 1 август) и 2,2 пъти стойността на целия златен резерв на страната (292,8 милиарда долара).

В закона за бюджета за 2026 г. руското правителство първоначално е заложило разходи за отбрана в размер на 6,7% от БВП, но в действителност те надвишават плана приблизително 1,5 пъти, достигайки 10,5% от полугодишния БВП за шест месеца, според изчисленията на Клуге. Резултатът е нарастващ бюджетен дефицит, който до началото на август достигна 6,45 трилиона рубли, два пъти повече от планираното ниво за цялата година.

За да балансира хазната, която преживява значителен спад в приходите от петрол и газ за втора поредна година, правителството е намалило гражданските разходи с една трета от пролетта насам и е разпоредило 15% съкращение на персонала в държавните агенции, съобщиха източници, запознати със ситуацията, пред Bloomberg. Според тях вътрешните изчисления на Министерството на финансите показват, че бюджетната „дупка“ може да се разшири до 9 трилиона рубли до края на годината, освен ако не започнат съкращения..