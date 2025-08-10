Ключов руски генерал бе уволнен заради провалите на фронта

Русия за пореден път смени висш военачалник на фронта. За командващ групировката "Север" е назначен генерал-полковник Евгений Никифоров. Той ще смени генерал Александър Лапин. Това съобщиха военните Z-канали. Според някои от тях Лапин е бил уволнен, а според други - сам е подал молба за напускане.

От началото на пълномащабната война Лапин многократно се замесваше в шумни скандали. През 2022 г. тържествено награди с орден сина си-танкист, който ръководеше провалено настъпление към Суми и Чернигов. А през юни същата година самият генерал беше удостоен със званието „Герой на Русия“. През октомври 2022 г. Лапин опря пистолет на главата на мобилизиран, за да го "убеди" да се върне на фронта. Лапин често е критикуван за постановъчен пиар: наричат го „генералът на КАТ“ и „регулировчик“ заради видео, на което той регулираше движението на военна техника, както и за клип с „отблъскване на атака на украинска диверсантска група“ в Белгородска област през 2023 г., където той указва на военните посоката за бягство.

🤷🤷🤷🤷 Просто генерал Лапин лично командует …. за родину!



🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/hVOXEa0mI8 — Pulse of Ukraine (@PulseOfUkraine) 23 май 2023 г.

От пролетта на 2024 г. Лапин оглави Ленинградския военен окръг и групировката войски „Север“. WSJ го определи като един от виновниците за пробива на украинската армия през границата в Курска област през август 2024 г.

Евгений Никифоров е бивш началник на Главния щаб на Сухопътните войски на Русия. Командвал е и Западния военен окръг на Русия до неговото разформироване и групировката войски "Център". Според украинската служба за сигурност той е тясно свързан с убития собственик на частната компания "Вагнер" Евгений Пригожин. По негова заповед през 2014 г. наемниците на "Вагнер" нахлуват и помагат за окупацията на част от Донбас. Той е издал и заповедта за свалянето на самолета Ил-76, който е доставял боеприпаси и бронетехника на украинските войски, защитаващи летището в Луганск на 14 юни 2014 г. При авиокатастрофата загинаха 49 души.