32-часовото примирие между Русия и Украйна влезе в сила

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна заяви, че по нареждане на президента ще осигури режим на прекратяване на огъня за Великден по суша, море и въздух.
Както се посочва в изявлението, Украйна ще спазва режим на тишина и ще действа по принципа на огледалния отговор: военните ще откриват огън за поразяване при настъпателни действия и обстрел от страна на руски сили, както и ще реагират симетрично при изстрелване на ракети или безпилотни апарати от Русия.
Припомня се, че примирието влиза в сила днес в 16:00 ч. и ще продължи до края на деня в неделя, т.е. 32 часа.
Режимът на прекратяване на огъня беше потвърден както от Кремъл, така и от Киев.
Кремъл категорично отхвърли предложението на украинския президент Володимир Зеленски великденското примирие на фронта да бъде удължено. "Русия има шанс да не подновява ударите и след Великден", каза Зеленски.
"Както ние нееднократно сме казвали и както е казвал президентът Путин, ние не искаме премирие, ние искаме мир, устойчив мир, който може да настъпи и днес, ако президентът Зеленски поеме отговорност и вземе съответното решение", коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Според Русия мир може да има само ако Украйна доброволно се откаже от онези свои територии в Донецка област, които руската армия не може да окупира вече четири години. Зеленски категорично отхвърля това.
Зеленски заяви по-рано през седмицата, че е направил предложение за празнично примирие чрез САЩ. А в изявление в четвъртък вечерта Кремъл каза, че Путин „обявява прекратяване на огъня от 16:00 ч. московско време на 11 април до края на деня на 12 април 2026 г. във връзка с наближаващия православен празник Великден“.
В това изявление въобще не се споменава предложението на Киев. Часове по-късно Зеленски отговори, че „Украйна многократно е заявявала, че е готова да предприеме реципрочни мерки. Предложихме прекратяване на огъня тази година по време на Великденските празници и ще действаме огледално.“
„Хората се нуждаят от Великден, свободен от заплахи, и от реален напредък към мир, а Русия има шанс да избегне връщане към военни действия след Великден“, добави Зеленски.
Путин е инструктирал руския Генерален щаб „да прекрати бойните операции във всички посоки за този период - се казва още в изявлението от Кремъл. - Руската армия е готова да се противопостави на всякакви възможни провокации от страна на врага. Предполагаме, че украинската страна ще последва примера на Руската федерация.“
През нощта срещу петък обаче имаше удари и от двете страни. Одеса бе подложена на атака с дронове откъм Черно море. Целите са били около пристанището на украинския град, където бе обявена въздушната тревога малко след полунощ.
Според руското министерство на отбраната пък противовъздушната отбрана e отразила масирана атака с дронове по обекти от гражданската и енергийна инфраструктура във Волгоградска област, засегнати са били и жилищни сгради. Агенция "РИА Новости" съобщава, че летищата в редица градове са блокирани тази нощ, заради "осигуряване на безопасността на полетите". Сред тях са Екатеринбург, Перм, Киров, Ижевск, Оренбург.