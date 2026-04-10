32-часовото примирие между Русия и Украйна влезе в сила

Очаква се бойните действия да спрат за 32 часа, ако двете армии спазят примирието

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна заяви, че по нареждане на президента ще осигури режим на прекратяване на огъня за Великден по суша, море и въздух.

Както се посочва в изявлението, Украйна ще спазва режим на тишина и ще действа по принципа на огледалния отговор: военните ще откриват огън за поразяване при настъпателни действия и обстрел от страна на руски сили, както и ще реагират симетрично при изстрелване на ракети или безпилотни апарати от Русия.

Припомня се, че примирието влиза в сила днес в 16:00 ч. и ще продължи до края на деня в неделя, т.е. 32 часа.

Режимът на прекратяване на огъня беше потвърден както от Кремъл, така и от Киев.

Кремъл категорично отхвърли предложението на украинския президент Володимир Зеленски великденското примирие на фронта да бъде удължено. "Русия има шанс да не подновява ударите и след Великден", каза Зеленски.

"Както ние нееднократно сме казвали и както е казвал президентът Путин, ние не искаме премирие, ние искаме мир, устойчив мир, който може да настъпи и днес, ако президентът Зеленски поеме отговорност и вземе съответното решение", коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Според Русия мир може да има само ако Украйна доброволно се откаже от онези свои територии в Донецка област, които руската армия не може да окупира вече четири години. Зеленски категорично отхвърля това.

Зеленски заяви по-рано през седмицата, че е направил предложение за празнично примирие чрез САЩ. А в изявление в четвъртък вечерта Кремъл каза, че Путин „обявява прекратяване на огъня от 16:00 ч. московско време на 11 април до края на деня на 12 април 2026 г. във връзка с наближаващия православен празник Великден“.

В това изявление въобще не се споменава предложението на Киев. Часове по-късно Зеленски отговори, че „Украйна многократно е заявявала, че е готова да предприеме реципрочни мерки. Предложихме прекратяване на огъня тази година по време на Великденските празници и ще действаме огледално.“

„Хората се нуждаят от Великден, свободен от заплахи, и от реален напредък към мир, а Русия има шанс да избегне връщане към военни действия след Великден“, добави Зеленски.

Путин е инструктирал руския Генерален щаб „да прекрати бойните операции във всички посоки за този период - се казва още в изявлението от Кремъл. - Руската армия е готова да се противопостави на всякакви възможни провокации от страна на врага. Предполагаме, че украинската страна ще последва примера на Руската федерация.“

През нощта срещу петък обаче имаше удари и от двете страни. Одеса бе подложена на атака с дронове откъм Черно море. Целите са били около пристанището на украинския град, където бе обявена въздушната тревога малко след полунощ.

Според руското министерство на отбраната пък противовъздушната отбрана e отразила масирана атака с дронове по обекти от гражданската и енергийна инфраструктура във Волгоградска област, засегнати са били и жилищни сгради. Агенция "РИА Новости" съобщава, че летищата в редица градове са блокирани тази нощ, заради "осигуряване на безопасността на полетите". Сред тях са Екатеринбург, Перм, Киров, Ижевск, Оренбург.