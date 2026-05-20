Заради липса на пари "Роскосмос" почна да рекламира ресторанти

Драматичното финансово състояние принуди "Роскосмос" да започне да продава реклама. За четири месеца през 2026 г. държавната корпорация е рекламирала банката, специализирана в отбранителната промишленост - ПСБ, веригата ресторанти "Кофемания", радиохолдинга "Русская медиагруппа" и Олимпийския комитет на Русия, съобщи пред "Ведомости" представител на "Роскосмос". При това от началото на годината е проведен пуск на четири ракети от космодрума "Байконур".

Миналата година руските власти приеха специален закон, позволяващ на държавната корпорация да слага реклама на ракетите от 1 януари 2026 г. Цената на подобна услуга се определя по специална формула, утвърдена от правителството. Очаква се, че годишно от реклама върху "космическа техника" компанията може да получи до 205 млн. рубли, а от поставянето й върху обекти на "космическа инфраструктура" - още до 5 млн. рубли. Не е ясно колко приходи от реклама има досега "Роскосмос", но източник на "Ведомости" отбелязва, че те са само незначителна част от общия бюджет.

След началото на войната в Украйна "Роскосмос" попадна под санкции, а чуждестранните партньори започнаха масово да се отказват да работят с нея. Това доведе до загуба на 180 млрд. рубли, заяви зам.шефът на корпорацията Андрей Елчанинов. От 2020 до 2024 г. чистата загуба на "Роскосмос" е над 114 млрд. рубли. Финансовите показатели за 2025 г. не са публикувани.

Миналата година Русия изстреля 17 ракети към Космоса. Ако се изключи периодът на пандемията от ковид, само през 1961 г., когато Юрий Гагарин извърши първият полет в Космоса, изстрелванията са били по-малко - 9 за година. В най-добрите години на СССР се изстрелваха по 80-99 ракети годишно. На този фон Русия рискува да изпадне от топ-3 на космическите държави. Миналата година Нова Зеландия се изравни с нея по количество изстрелвания - 17, докато САЩ проведоха 181, а Китай - 91.