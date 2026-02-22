Медия без
И през март няма да има полет до Луната

Днес, 08:21
Ютюб

NASA отмени отново изстрелването на пилотираната мисия около Луната Artemis II заради технически проблеми. „След като се провали изстрелването през февруари, сега то няма да се осъществи и през март. „Мартенският прозорец вече не се разглежда. Разбирам, че това е разочароващо“, заяви ръководителят на агенцията Джаред Айзъкман. Следващите възможни дати за изстрелване са 1–6 или 30 април, става ясно от данни на космическата агенция. Мисията Artemis III с кацане на астронавти на Луната е планирана до 2028 г.

Решението за отмяна на мартенския старт (първоначално насочен към 6 март) дойде след открит проблем с потока на хелий в горната степен на ракетата SLS (Space Launch System). Инженерите са засекли прекъсване в системата в нощта срещу 21 февруари, което налага връщането на ракетата в Сградата за сглобяване на вертикални превозни средства (VAB) за ремонт.

Ден по-рано завърши изпитанието на ракетата и видимо тя не даде дефекти, но анализите на данните показали проблема. На борда на Artemis II ще бъдат астронавтите на NASA Рийд Уайзман, Виктор Глоувър и Кристина Кох, както и канадският астронавт Джеръми Хенсън. Те вече два пъти влизаха в период на карантина, който сега ще бъде прекъснат до определянето на новата дата.

NASA подготвя подробен брифинг в следващите дни, за да обясни мащаба на ремонта на системата с хелий. Ако априлският прозорец бъде изпуснат, следващите възможности ще зависят от орбиталната механика и позицията на Луната през май.

