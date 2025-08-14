Медия без
"Левски" марширува към Лигата на конференцията

14 Авг. 2025Обновена
SPORTAL.BG архив

"Левски" направи нова уверена крачка към груповата фаза на третия по сила континентален клубен турнир по футбол - Лигата на конференцията. В реванша от III квалификационен кръг "сините" от София сразиха азербайджанския "Сабах" с 2:0 като гости и се класираха напред с общ резултат 3:0 след минималната домакинска победа преди седмица.

Головете на ст. "Банк Республика Арена" в столицата Баку отбелязаха Радослав Кирилов в 40-ата мин. след заучено изпълнение на статично положение и резервата Мазир Сула в 87-ата след брилянтна контраатака. Българският отбор като цяло беше по-организираният и не позволи на домакините да създадат особено чисти положения пред Светослав Вуцов, отразил рутинно всичко по-опасно пред себе си.

Последното и най-трудно препятствие пред "Левски" по пътя към Лигата на конференцията обаче тепърва предстои. В решаващия плейофен кръг столичани почти сигурно ще се изправят срещу АЗ "Алкмар". Нидерландският тим спечели първия мач срещу "Вадуц" с 3:0 и тази вечер гостува за реванша в столицата на Лихтенщайн.

Който и да е съперникът, "сините" ще бъдат домакини в първия мач на 21 август и ще гостуват в ответната среща на 28 август.

 

РЕАКЦИИ

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес очаквано остана доволен от представянето на своите възпитаници. Минути след последния съдийски сигнал испанецът сподели в ТВ интервю:

"Изиграхме мача по умен начин, много интелигентно. Отборът разбра какво се изисква в този мач. Ключово за мен беше да не пазим резултата. Основното беше да играем, за да спечелим. Считам, че играчите го показаха от първата минута. Горд и много доволен съм от всички тях. Искам да благодаря на всички фенове, които бяха с нас, както и на всички, които дойдоха да ни подкрепят на стадиона. Винаги има какво да поправяме, да коригираме. Отборът стоеше много добре. Стояхме на терена организирани. В крайна сметка съм благословен с това нещо - да се изтощавам до краен предел. Изключително позитивно е това нещо за отбора, за целия клуб. Трябва да продължим по същия начин и отговорно към процесите във възстановяване. Всичко започва в начина на мислене и как се влагат в процеса."

Изп. директор Даниел Боримиров също бе въодушевен от отстраняването на "Сабах". Той дори разкри, че в плейофа "сините" няма да домакинстват на собствения си стадион:

"Перфектно изигран мач. Благодаря на феновете, които дойдоха да ни подкрепят, а също и на тези, които бяха на "Герена". Надявам се да продължим да ги радваме. Следващият съперник не е лесен, но ще се опитаме да го отстраним. Мисля, че това е десетият мач, който изиграхме до момента за месец. Футболистите доставят радост, феновете жадуват за тези мачове и се надявам да продължаваме да ги радваме. Целта ни е да надграждаме и вървим по този път, знаете, че не ни е лесно, особено финансово. Когато имаме по-голяма възможност, ще надградим сериозно. Сега ще използваме правилно приходите и се надяваме да се радваме за нашите фенове. Мачът с АЗ "Алкмар" ще се играе на националния стадион "Васил Левски".

