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Дисциплинарният шеф на ФИФА еднолично е помилвал Балогун

Разследване разкри, че Мохамад Ал-Камали от ОАЕ е действал на своя глава след обаждането на Доналд Тръмп

Днес, 12:23
Бразилският рефер Рафаел Клаус показва червения картон на Фоларин Балогун (вляво)
ЕПА/БГНЕС
Бразилският рефер Рафаел Клаус показва червения картон на Фоларин Балогун (вляво)

Скандалът с отмененото наказание за червен картон на американския голмайстор Фоларин Балогун не просто не затихва, а се разраства все повече.

Разследване на британския вестник "Таймс" е установило, че решението, взето по настояване на президента на САЩ Доналд Тръмп, е взето еднолично от председателя на Дисциплинарната комисия на ФИФА Мохамад Ал-Камали (на снимката е с шефа на ФИФА Джани Инфантино).

Балогун получи директен червен картон в 1/16-финала срещу Босна и Херцеговина (2:0) и по правилник трябваше автоматично да бъде наказан за следващите два двубоя на американците. Но Тръмп се похвали, че е звъннал във ФИФА да "помоли" санкцията да бъде отменена. Което и стана, а в следващия мач Белгия разгроми САЩ с 4:1, независимо от присъствието на терена на Балогун, и участието на домакините приключи. 

И към момента няма официално обяснение от ФИФА за решението. А сега се оказва, че то е на Мохамад Ал-Камали от ОАЕ. Според правилника и според досегашната практика подобни важни становища се взимат от поне 3-членен състав на комисията, а за твърде сериозни казуси понякога и от всички 17 членове на Дисциплинарната комисия.

Разследването на "Таймс" показва също, че Мохамад Ал-Камали нито е посочил мотиви, нито се е консултирал с някого от колегите си. Странно е също така и защо не е имало възражения от останалите членове на комисията.

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Фоларин Балогун

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