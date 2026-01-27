Антъни Иванов също влезе в Игрите за допингирани

Противоречивата звезда на българското плуване Антъни Иванов ще участва в т. нар. Игри за допингирани. Това стана ясно от публикация на организацията Enhanced Games, представяща най-новите лица на скандалната инициатива за състезания без контрол за употреба на забранени в спорта вещества.

Останалите четири официални попълнения са плувците Емили Баркли (Великобритания) и Мигел де Лара Охеда (Мексико) и спринтьорките Джасмин Ейбрамс (Гвиана) и Деней Макфарлан (Ямайка).

"Докато нашите спортисти преминават през медицински прегледи, ние продължаваме да добавяме елитни състезатели от цял ​​свят - обяви Рик Адамс, главен спортен директор на Enhanced Games. - В съответствие с предишните съобщения, тази група спортисти оценява нашия гъвкав модел, който им осигурява несравнимо и продължително медицинско наблюдение, тренировки, хранене, възстановяване и финансова подкрепа. Радваме се, че Антъни, Деней, Емили, Джасмин и Мигел се включиха в нашите дебютни състезания по плуване и спринт."

Първото издание на Игрите за допингирани е насрочено за периода 21-24 май 2026 г. в Лас Вегас. Ще има състезания в три вида спорт: плуване (50 м св. стил), лека атлетика (100 м спринт) и вдигане на тежести. Победителите във всяка надпревара ще получат чек за $250 000, а евентуално подобряване на световен рекорд ще гарантира премия от $1 милион.

Иванов е вторият български плувец, който се включва в Enhanced Games, след доскорошния си съотборник в националния отбор Йосиф Миладинов. Той е практически третият българин, избрал Игрите за допингирани пред професионалния спорт, след като в тази надпревара се включи и гръцкият плувец с наши корени Кристиян Голомеев.

През последните години Антъни Иванов имаше множество проблеми с българските и международните институции в плуването. 26-годишният търновец е със спрени състезателни права до 4 юни 2027 г.

Наказанието му беше наложено заради участие в триатлон, организиран от спортен клуб "Лъвско сърце" на 2 септември 2023 г., когато плувецът изтърпяваше 2-годишна санкция за нарушаване на антидопинговите правила - трикратно непредоставяне на информация за местонахождение в рамките на една година.

Антъни влезе в личен конфликт и с ръководството на федерацията по плуване (БФПС), като определи наказанието си за нарушения в допинг контрола като "неоснователно" и "фалшифицирано". Президентът на БФПС Георги Аврамчев пък се оплака от отправени заплахи за живота си от страна на плувеца.

Антъни Иванов все още е национален рекордьор на 200 м бътерфлай в голям басейн и за мъже, и за юноши. В малък басейн той държи върховите постижения за страната ни в коронния си стил на всички дистанции при мъжете.