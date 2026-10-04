Върнаха маските в сибирски завод след случай на чума

Режим на носене на предпазни маски е въведен в Иркутския алуминиев завод (ИркАЗ) в град Шелехов, Източен Сибир, след съобщения за смъртен случай от предполагаема чума в региона.

Паниката в района започна след смъртта на 28-годишната лаборантка в Иркутския противочумен институт Дария Шипилова, която счупила епруветка с причинител на белодробна чума и три дни по-късно починала.

Засега мярката в ИркАЗ се отнася единствено до служителите на предприятието. Руските санитарни власти провеждат противоепидемични мероприятия, а контактните лица са поставени под медицинско наблюдение. Всички близо 200 установени контактни лица се намират под медицинско наблюдение. Според публикации на руски медии част от контактните лица са хоспитализирани за наблюдение и профилактика. Точният брой на настанените в болница се различава в отделните публикации.

Директорът на Иркутския алуминиев завод Артьом Фоминих съобщи на 4 октомври, че маските са въведени като превантивна мярка. По думите му в Шелехов се разпространяват множество слухове и противоречива информация, затова той призова служителите и жителите да се доверяват на официалните съобщения.

Случаят предизвика паника в Шелехов, след като от 1 октомври в районната болница бяха въведени карантинни ограничения. Приемът и изписването на пациенти спря, докато поликлиниката продължи да функционира.

На 2 октомври в Иркутска област се проведе извънредно заседание на санитарно-противоепидемичната комисия с участието на ръководителя на Роспотребнадзор Анна Попова и губернатора Игор Кобзев.

"Хората на Байкал" ("Люди Байкала") съобщиха, че няколко болници в съседен Иркутск са затворени под триседмична карантина – по-специално градските клинични болници № 1, 3 и 10, както и градската детска клинична болница "Ивано-Матренинска".

Както пише изданието, позовавайки се на източник в сферата на здравеопазването, иркутските лекари "вече открито говорят за чума". В същото време в документите, постъпващи в медицинските заведения, чумата не фигурира, твърди събеседникът на "Хората на Байкал".

По данни на "Хората на Байкал" карантина е въведена и в най-малко един градски родилен дом. Както съобщава пред изданието семейството на една от родилките, лекарите са казали, че причината е чума.