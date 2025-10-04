Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Втори ден на парламентарните избори в Чехия

Днес, 07:43
Pixabay

Парламентарните избори в Чехия днес продължават за втори ден. Изборните секции ще отворят отново на 4 октомври от 9:00 до 15:00 часа българско време.

Чехите избират 200 депутати в долната камара на парламента по пропорционална система. Изборният праг е 5% за отделните партии, 8% за двупартийни коалиции и 11% за по-големи коалиции.

В надпреварата се изправят опозиционната партия AНO на бившия премиер Андрей Бабиш, която понастоящем води в социологическите проучвания, и управляващата коалиция SPOLU на премиера Петър Фиала.

Резултатът ще определи дали Чехия ще продължи по настоящия си проевропейски път, подкрепяйки увеличаването на военните разходи и подкрепата за Украйна, или ще се ориентира към по-популистки курс, по-близък до този на унгарския премиер Виктор Орбан.

Президентът Петър Павел вече даде ясно да се разбере, че няма да приеме кандидат за премиер, който поставя под въпрос членството на страната в ЕС или НАТО. Президентът има конституционна възможност да не назначи Бабиш за министър-председател, дори и той да спечели изборите. Срещу Бабиш тече дело в Районния съд в Прага - той е обвинен, че е измамил ЕС с 2 милиона евро, за да може неговата голяма бизнес империя Agrofert да получи субсидии, предназначени за средни предприятия. Присъдата ще бъде произнесена едва след изборите. През юни Върховния съд в Прага отмени по-ранно решение, оправдаващо Бабиш. Ако Бабиш спечели изборите, президентът може да откаже да го назначи за премиер заради конфликт на интереси - той трябва да се откаже от Agrofert, или от поста. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Чехия, Прага

Още новини по темата

В Чехия влезе в сила закон срещу пропагандата на комунизма
18 Юли 2025

И Чехия остана без ток
04 Юли 2025

Скандал с биткойни за 40 млн. евро разтърси Чехия
03 Юни 2025

В Чехия гръмна склад на фирма, снабдяваща Украйна със снаряди
25 Март 2025

Чешката централна банка се готви да инвестира в биткойни
29 Яну. 2025

Взрив в чешки ресторант уби 6 и рани 8 души
12 Яну. 2025

Прага забрани нощните турове по кръчмите
15 Окт. 2024

"Борис" не е приключил, а жертвите нарастват
18 Септ. 2024

На премиера е докладвано, че "Борис" няма да засегне България
16 Септ. 2024

Две деца бяха ранени при атака с нож в училище в Чехия

03 Септ. 2024

Десетки пострадаха при жп катастрофа в Чехия
06 Юни 2024

Чехия потвърди, че ГРУ е взривило оръжейните складове през 2014 г.
29 Апр. 2024

Чехия разкри руска хибридна мрежа за влияние на евроизборите
28 Март 2024

Прага дава убежище на преследвани писатели и художници
14 Март 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Обезоръженият Радев чака избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар