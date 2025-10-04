Втори ден на парламентарните избори в Чехия

Парламентарните избори в Чехия днес продължават за втори ден. Изборните секции ще отворят отново на 4 октомври от 9:00 до 15:00 часа българско време.

Чехите избират 200 депутати в долната камара на парламента по пропорционална система. Изборният праг е 5% за отделните партии, 8% за двупартийни коалиции и 11% за по-големи коалиции.

В надпреварата се изправят опозиционната партия AНO на бившия премиер Андрей Бабиш, която понастоящем води в социологическите проучвания, и управляващата коалиция SPOLU на премиера Петър Фиала.

Резултатът ще определи дали Чехия ще продължи по настоящия си проевропейски път, подкрепяйки увеличаването на военните разходи и подкрепата за Украйна, или ще се ориентира към по-популистки курс, по-близък до този на унгарския премиер Виктор Орбан.

Президентът Петър Павел вече даде ясно да се разбере, че няма да приеме кандидат за премиер, който поставя под въпрос членството на страната в ЕС или НАТО. Президентът има конституционна възможност да не назначи Бабиш за министър-председател, дори и той да спечели изборите. Срещу Бабиш тече дело в Районния съд в Прага - той е обвинен, че е измамил ЕС с 2 милиона евро, за да може неговата голяма бизнес империя Agrofert да получи субсидии, предназначени за средни предприятия. Присъдата ще бъде произнесена едва след изборите. През юни Върховния съд в Прага отмени по-ранно решение, оправдаващо Бабиш. Ако Бабиш спечели изборите, президентът може да откаже да го назначи за премиер заради конфликт на интереси - той трябва да се откаже от Agrofert, или от поста.