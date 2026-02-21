Унгария ще блокира € 90 млрд. за Киев заради спрения руски петрол

Унгария ще блокира планирания заем от 90 милиарда евро на ЕС за Украйна, докато не бъде възобновен транзитът на руски петрол по тръбопровода "Дружба", заяви унгарският външен министър Петер Сиярто.

Унгария ще блокира планирания заем от 90 милиарда евро на ЕС за Украйна, докато не бъде възобновен транзитът на руски петрол по тръбопровода "Дружба", заяви унгарският външен министър Петер Сиярто, съобщи БТА, като цитира Асошиейтед прес. Отделно премиерът Виктор Орбан заплаши, че страната му ще спре и доставките на електроенергия. Със същото плаши и Словакия.

Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия са прекъснати от 27 януари, след като украинските власти съобщиха, че руска атака с дрон е повредила тръбопровода "Дружба", по който горивото преминава през украинска територия към Централна Европа.

Унгария и Словакия, които получиха временно изключение от европейската забрана за внос на руски петрол, обвиниха Киев, че умишлено възпрепятства доставките, без да са представили доказателства за това.

Във видео, публикувано в социалните мрежи, външният министър Петер Сиярто обвини Украйна, че "изнудва" Унгария, като не възстановява петролния транзит. Той заяви, че правителството му ще блокира мащабния безлихвен заем, одобрен от ЕС през декември, чиято цел е да подпомогне Киев в покриването на военните и икономическите му нужди през следващите две години.

"Няма да се поддадем на този натиск. Ние не подкрепяме войната на Украйна и няма да я финансираме", каза Сиярто. "Докато Украйна възпрепятства възобновяването на петролните доставки за Унгария, ние ще блокираме решения на Европейския съюз, които са важни и благоприятни за Киев", добави той.

Решението на Будапеща да спре ключовото финансиране идва два дни след като Унгария преустанови доставките на дизел за Украйна, докато не бъде възстановен потокът по тръбопровода "Дружба".

Първоначално заемът от 90 милиарда евро за Украйна не бе подкрепен от още две държава - Словакия и Чехия. В крайна сметка бе постигнато споразумение те да не блокират пакета, като в замяна получат гаранции за защита от евентуални финансови последствия.

Министър-председателят на Унгария Виктор Орбан заяви, че Будапеща обмисля спиране на доставките на електроенергия за Киев по примера на Словакия. Това пише изданието Metropol.

„Това е сложно. Ако прекратим [доставките на електроенергия], може да се случат неприятни неща. Във всеки случай словаците вчера споменаха това като възможен вариант. Затова координираме действията си със словаците и, ако се наложи, ще предприемем и тази трета стъпка“, каза Орбан.

По-рано премиерът на Словакия Роберт Фицо е поискал от президента на Украйна Владимир Зеленски да възстанови транзита на петрол през украинска територия до 23 февруари, в противен случай Словакия ще прекрати доставките на електроенергия.

Доставките на петрол по нефтопровода „Дружба“ към Унгария и Словакия бяха прекратени на 27 януари заради мащабни руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура, след което Унгария се обърна към Хърватия с молба да възобнови доставките през нейна територия.

Нефтопроводът „Дружба“ е една от най-големите в света системи от магистрални тръбопроводи и се използва за транспортиране на петрол от Русия и Казахстан към страните от Източна и Централна Европа. След началото на пълномащабната война на Русия срещу Украйна транзитът по този тръбопровод неколкократно беше прекъсван заради аварии и извънредни ситуации. През август 2025 г. на „Дружба“ възникнаха няколко аварии, чиито причини унгарските власти свързаха с атаки от страна на ВСУ.

"Нефтопроводът „Дружба“ е технически годен за експлоатация, а блокирането му от Украйна се извършва изцяло по политически причини", твърди унгарският премиер Орбан.

По думите му чрез блокирането на тръбопровода Киев се стреми да провокира енергийна криза в Унгария в навечерието на изборите, за да подкрепи опозицията.

По-рано Киев е предложил да бъдат използвани елементи от инфраструктурата за транзит на петрол към Унгария и Словакия, по-специално нефтопроводът Одеса — Броди, съобщи изданието „Европейская правда“. Това се казва в писмо на Украйна до ЕС. Не е ясно какъв е отговорът на ЕС.