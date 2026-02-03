Украйна и Русия продължават преговорите в Абу Даби

С посредничеството на САЩ, Украйна и Русия възобвониха мирните преговори в Абу Даби. Срещата ще се проведе днес и утре, тя се разглежда като критична стъпка в опитите на администрацията на Доналд Тръмп да постигне прекратяване на огъня в Украйна.

Специалният пратеник на президента Тръмп за Украйна и Близкия изток Стив Уиткоф и зетят на Доналд Тръмп Джаред Кушнер, който, макар и без официален държавен пост, играе ролята на доверено лице и посредник, също са в Абу Даби. Участието на Уиткоф и Кушнер беше под въпрос до последно. Само преди дни държавният секретар Марко Рубио заяви, че те може да пропуснат този кръг, но в крайна сметка Белият дом потвърди присъствието им.

На срещата вероятно ще стане дума за едноседмичното "енергийното примирие", което бе обявено по искане на САЩ, но бе нарушено от Русия в нощта срещу вторник. Американският президент Доналд Тръмп заяви тази нощ, че Путин е спазил обещанието си. Според американския лидер става въпрос за временно прекратяване на ударите срещу Украйна. Тръмп потвърди, че примирието е трябвало да продължи 1 седмица – от неделя до неделя, но "САЩ биха се съгласили на какъвто и да е срок". „Той (Путин) е спазил думата си в тази част. Това беше значително...", каза шефът на Белия дом пред журналисти.

Статутът на Донбас остава най-трудният въпрос за решаване. Русия настоява за териториални отстъпки, докато Украйна търси гаранции за сигурност, които биха могли да включват „неутралитет“ в замяна на западни инвестиции и мироопазващи сили. И в САЩ, и в Украйна твърдят, че въпросът за гаранциите за сигурност от западните страни към Украйна са готови.