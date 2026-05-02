Тръмп изпълни заплахата си и изтегля 5000 войници от Германия

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е наредил изтеглянето на около 5000 американски войници от Германия в рамките на 6 до 12 месеца. Говорителят на Пентагона Шон Парнел обяви, че „решението е следствие на задълбочен преглед на разположението на силите на министерството в Европа и е в тон с изискванията на театъра на военните действия и условията на място“.

В Германия има няколко американски военни съоръжения, включително щаба на европейското и африканското командване, военновъздушната база "Рамщайн" и медицинския център в Ландщул, където са лекувани ранени от войните в Афганистан и Ирак. Там са разположени и американски ядрени ракети. В момента в Германия има 36 436 американски военнослужещи, т.е. изтеглянето ще засегне 14% от тях.

Този ход идва на фона на дипломатическо напрежение между Вашингтон и европейски съюзници от НАТО. Непосредственият повод е разногласие между президента Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц. Последният заяви в понеделник, че Иран „унижава" Вашингтон на масата за преговори.

Тръмп контрира, че Мерц смята за "нормално Иран да притежава ядрено оръжие" и заплаши с изтегляне на войски. Той заяви намерение "да накаже" и други съюзници, противопоставили се на войната срещу Иран, като посочи, че може да изтегли военни и от Италия и Испания. Към края на 2025 г. в Италия има -12 662, а в Испания - 3814 американски военнослужещи.

Реакции

Берлин реагира сдържано. Външният министър Йохан Вадефул, заяви при посещението си в Мароко, че Германия е „подготвена" за намаляване на американския военен контингент и го обсъжда „задълбочено и в дух на доверие" с партньорите от НАТО. Същевременно подчерта, че големите американски обекти в Германия „изобщо не са предмет на обсъждане", посочвайки авиобазата "Рамщайн" като обект с „незаменима функция". ЕС от своя страна заяви, че американското военно присъствие в Европа е в интерес на самите САЩ.

Последва и бърза реакция от страна на демократите в Конгреса, които заявиха, че ходът ще бъде от полза за руския президент Владимир Путин и ще отслаби интересите на САЩ в областта на сигурността.

„Изтеглянето предполага, че американските ангажименти към нашите съюзници зависят от настроението на президента - каза сенатор Джак Рийд от Роуд Айлънд, водещият демократ в Комисията по въоръжените сили на Сената. - Президентът трябва незабавно да прекрати това безразсъдно действие, преди да причини необратими последици за нашите съюзи и дългосрочната национална сигурност.

Настоящото законодателство на САЩ определя минимум 76 000 войници, постоянно разположени в Европа. Самият Тръмп игнорира въпросите на репортерите относно изтеглянето, докато се качваше на борда на Air Force One в Окала, Флорида, след митинг, на който рекламира икономическата си програма.

Той отправи подобна заплаха по време на първия си мандат, заявявайки, че ще изтегли около 9500 от приблизително 34 500 американски войници, разположени тогава в Германия. Тогава обаче той не стартира процеса, а президентът демократ Джо Байдън официално спря планираното изтегляне скоро след встъпването си в длъжност през 2021 г.