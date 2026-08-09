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Състоянието на Джо Байдън се влошава

09 Авг. 2026
ЕПА/БГНЕС

Експрезидентът на САЩ Джо Байдън е с влошено здравословно състояние, след като диагнозата му за рак на простатата е прогресирала с метастази в костите. Това разкрива неговият син Хънтър Байдън в интервю за BBC, като допълва, че бившият президент изпитва силни болки, но продължава да бъде основа и „център на семейството“.

Новината за прогресиращото заболяване на Байдън идва на фона на продължителни дискусии около неговата възраст и здравословно състояние, които белязаха последните му месеци в Белия дом и повлияха на решението му да се оттегли от президентската надпревара.

Анализатори и политически наблюдатели отбелязват, че въпреки тежкото си състояние, Байдън запазва активна роля в личния си живот, разчитайки на съпругата си Джил Байдън и децата си. Семейството заема централно място в неговия живот, особено след редицата лични трагедии през годините, включително загубата на първата му съпруга Нилия и дъщеря му Наоми през 1972 г. в автомобилна катастрофа, както и смъртта на по-големия му син Бо Байдън от рак на мозъка през 2015 г.

Представители на семейството и лекуващите лекари за момента не дават подробни медицински прогнози, но наблягат на това, че се предприемат всички необходими грижи и палиативни мерки за облекчаване на състоянието му.

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