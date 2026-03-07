Медия без
Елитът на Демократическата партия остро критикува Тръмп

Днес, 07:10
BGNES/EPA

Целият елит на Демократическата партия на САЩ се събра на церемонията в памет на покойния пастор Джеси Джаксън. Президентите Бил Клинтън и съпругата му Хилари, Барак Обама, Джо Байдън и бившия му вицепрезидент Камала Харис, държаха речи на поклонението, с които остро критикуваха екипа на Доналд Тръмп и републиканците.  

"Живеем във време, в което може да е трудно да се надяваме - каза Обама. - Всеки ден се събуждаме с някаква нова атака срещу нашите демократични институции. Още един удар по идеята за върховенството на закона, обида към общоприетите норми на поведение. Всеки ден се събуждаме с неща, които просто не сме смятали за възможни". "Всеки ден хора на високи постове ни казват да се страхуваме един от друг", допълни той, визирайки настоящото републиканско ръководство във Вашингтон.

"Намираме се в трудна ситуация, приятели. Имаме администрация, която не споделя нито една от нашите ценности. И не мисля, че преувеличавам дори и малко", заяви Джо Байдън. 

"Нека само кажа, че предсказах много от това, което се случва в момента. Не ми се иска да кажа „аз ви казах“, но ние наистина предвидихме това", сподели Камала Харис. 

Барак Обама, Джо Байдън, Камала Харис

