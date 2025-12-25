Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Сирия задържа висш лидер на ИДИЛ

Днес, 11:03
Таха ал-Зуби
Таха ал-Зуби

Сирийските сили за сигурност обявиха, че са задържали Таха ал-Зуби, известен още с псевдонима Абу Омар Тибия - висш лидер на терористичната организация ИДИЛ ("Ислямска държава в Ирак и Леванта"). Той е определян като самопровъзгласилия се „валия“ (губернатор) на групировката за района на Дамаск.

Терористът е задържан снощи при специализирана операция в град Муадамия, разположен в околностите на столицата Дамаск. Операцията е проведена съвместно от сирийските сили за вътрешна сигурност и части на международната коалиция, водена от САЩ. По време на акцията Ал-Зуби и няколко негови помощници са били заловени, докато са носили експлозивни жилетки, което според властите показва, че са планирали непосредствени атаки.

Таха ал-Зуби е считан за един от най-влиятелните лидери на ИДИЛ в региона на сирийската столица. Сирийските власти описват задържането му като „разтърсващ удар“ срещу мрежите на терористичната групировка в Дамаск и околностите му. Операцията е отговор на Дамаск и Вашингтон след скорошните атаки в Сирия, включително нападението в Палмира на 13 декември, при което загинаха американски военнослужещи и цивилен гражданин.

Няколко дни по-рано беше съобщено и за разбиването на друга клетка в близкия град Дарая.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Сирия, ИДИЛ

Още новини по темата

САЩ са убили петима членове на “Ислямска държава" в Сирия
20 Дек. 2025

ИДИЛ разстреля американци в Сирия

14 Дек. 2025

Сирийският президент е в САЩ, след като бе махнат от списъка на терористите
09 Ноем. 2025

Германия ще депортира сирийци
04 Ноем. 2025

Сирия и Израел са договорили прекратяване на огъня
19 Юли 2025

След израелските удари и натиск от САЩ Сирия сключи примирие с друзите
17 Юли 2025

Израел нанесе удари в Дамаск
16 Юли 2025

Тръмп насмете Иран и Израел за проваленото примирие
24 Юни 2025

Външно се възмути от касапницата в сирийската църква

23 Юни 2025

Русия отказа да върне Башар Асад в Сирия
23 Апр. 2025

Сирия се оказа на прага на нова гражданска война
10 Март 2025

Привърженици на Асад започнаха боеве в Сирия
06 Март 2025

ЕС смекчи някои от санкциите срещу Сирия
24 Февр. 2025

Ливан и Сирия си разменят удари по границата
09 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?