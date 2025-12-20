САЩ удариха по "Ислямска държава" в Сирия

Американските военни предприеха мащабни удари срещу десетки цели на терористичната групировка "Ислямска държава" (ИД) в Сирия, предадоха световните новинарски агенции, цитирани от БТА . Това е отговор на атаката на организацията миналата седмица в централната сирийска провинция Хомс, при която загинаха двама американски войници и един цивилен преводач.

"По-рано днес американските сили започнаха ОПЕРАЦИЯ "HAWKEYE STRIKE" в Сирия за ликвидирането на бойци, инфраструктура и оръжейни складове на "Ислямска държава" в пряк отговор на атаката срещу американските сили, която се случи на 13 декември в Палмира, Сирия", написа министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет в публикация в "Екс".

"Това не е началото на война – това е декларация за отмъщение", продължи Хегсет, като добави: "Днес преследвахме и убихме нашите врагове. Много от тях. И ще продължим".



The United States has struck ISIS targets in Syria in response to the killing of two American soldiers and one civilian by militants last week. pic.twitter.com/oKA6kFzOa3 — NEXTA (@nexta_tv) 20 декември 2025 г.

Тръмп написа в социалната си мрежа, че сирийската власт напълно подкрепя ударите и че САЩ "нанасят много сериозно отмъщение".

Американски официален представител заяви, че ударите са поразили над 70 цели в централната част на Сирия. Централно командване на въоръжените сили на САЩ (USCENTCOM) потвърди за ударите и съобщи, че в атаките са се включили и изтребители на Кралските военновъздушни сили на Йордания.

Сирия потвърди своята твърда решимост да се бори с "Ислямска държава" и да гарантира, че тя "няма да има убежища на сирийска територия", се посочва в изявление на Министерството на външните работи в Дамаск.

На територията на Сирия в момента има около 1000 американски войници.