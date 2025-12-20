Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

САЩ удариха по "Ислямска държава" в Сирия

Това е отговор на атака на организацията, при която загинаха двама американски войници и един цивилен преводач

Днес, 07:11
Пийт Хегсет
ЕПА/БГНЕС
Пийт Хегсет

Американските военни предприеха мащабни удари срещу десетки цели на терористичната групировка "Ислямска държава" (ИД) в Сирия, предадоха световните новинарски агенции, цитирани от БТА. Това е отговор на атаката на организацията миналата седмица в централната сирийска провинция Хомс, при която загинаха двама американски войници и един цивилен преводач.

"По-рано днес американските сили започнаха ОПЕРАЦИЯ "HAWKEYE STRIKE" в Сирия за ликвидирането на бойци, инфраструктура и оръжейни складове на "Ислямска държава" в пряк отговор на атаката срещу американските сили, която се случи на 13 декември в Палмира, Сирия", написа министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет в публикация в "Екс". 

"Това не е началото на война – това е декларация за отмъщение", продължи Хегсет, като добави: "Днес преследвахме и убихме нашите врагове. Много от тях. И ще продължим". 
 

Тръмп написа в социалната си мрежа, че сирийската власт напълно подкрепя ударите и че САЩ "нанасят много сериозно отмъщение". 

Американски официален представител заяви, че ударите са поразили над 70 цели в централната част на Сирия. Централно командване на въоръжените сили на САЩ (USCENTCOM) потвърди за ударите и съобщи, че в атаките са се включили и изтребители на Кралските военновъздушни сили на Йордания. 

Сирия потвърди своята твърда решимост да се бори с "Ислямска държава" и да гарантира, че тя "няма да има убежища на сирийска територия", се посочва в изявление на Министерството на външните работи в Дамаск. 

На територията на Сирия в момента има около 1000 американски войници.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Пийт Хегсет, Ислямска държава, Сирия

Още новини по темата

ИДИЛ разстреля американци в Сирия

14 Дек. 2025

Сирийският президент е в САЩ, след като бе махнат от списъка на терористите
09 Ноем. 2025

Германия ще депортира сирийци
04 Ноем. 2025

Хегсет вади от армията дебелите, брадатите и момчетата с рокли
30 Септ. 2025

Хегсет извика всички американски генерали
27 Септ. 2025

Сирия и Израел са договорили прекратяване на огъня
19 Юли 2025

След израелските удари и натиск от САЩ Сирия сключи примирие с друзите
17 Юли 2025

Израел нанесе удари в Дамаск
16 Юли 2025

Тръмп насмете Иран и Израел за проваленото примирие
24 Юни 2025

Външно се възмути от касапницата в сирийската църква

23 Юни 2025

Русия отказа да върне Башар Асад в Сирия
23 Апр. 2025

Пентагонът започва разследване заради скандала със Signal
04 Апр. 2025

Незащитен чат разкри пред журналист военните планове на САЩ
25 Март 2025

Сирия се оказа на прага на нова гражданска война
10 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ