САЩ спират българската секция на "Свободна Европа"

Това важи и за службата на румънски език, обяви президентът на компанията Стив Капус

25 Февр. 2026

Българската служба на Радио "Свободна Европа" спира заради проблеми с финансирането. Това важи и за службата на румънски език. Това  съобщи в Х президентът на компанията Стив Капус.

„Това решение не е взето лекомислено и е продиктувано предимно от продължаващи бюджетни предизвикателства. Гордеем се с непоколебимата, балансирана журналистика, създавана от „Свободна Европа“ и „Европа Либеръ Румъния“ след завръщането им в България и Румъния през 2019 г. и сме благодарни на тези екипи за тяхната отдаденост на аудиторията – и на Радио Свободна Европа/Радио Свобода – през последните седем години.“, обявяват от централата.

Българската секция на Радио „Свободна Европа“ преустановява дейността си вероятно на 31 март. Екипът в София търси вариант, който да позволи продължаване на работата и обслужването на аудиторията, посочи източник от редакцията, пожелал анонимност, цитиран от "Евроком". В съседна Румъния директорът на местната служба Елена Вижулие Танасе определи новината като „лоша не само за колегите“, потвърждавайки крайната дата за затваряне на бюрото,

Съкращенията са част от по-широка политика на Вашингтон. Още през пролетта на 2025 г. Тръмп нареди мащабни съкращения в „Гласът на Америка“ и други медии, което засегна редица международни програми. Въпреки че медията първоначално приветства съдебната победа срещу Тръмп и опитите за съдебен контрол над решенията на Белия дом, финансовият натиск наложи окончателното спиране.

През ноември Тръмп спря финансирането на „Свободна Европа“ в Унгария и я закриха по искане на унгарския премиер Виктор Орбан. Тогава администрацията на САЩ посочи, че дейността на радиото не съвпада с националните интереси на страната.

