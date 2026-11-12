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Руски полковник загина при атентат с кола бомба

Днес, 09:05

Руски полковник, главен щурман на 6-а армия на ВВС и ПВО, загина при взрив на автомобила си на Колпинското шосе в район Шушари на Санкт Петербруг. Според местни източници взривното устройство е било закрепено под колата и е задействано дистанционно, докато военният е излизал от двор към шосето. Инцидентът е станал около седем часа тази сутрин, мястото е близо до магазин и бензиностанция. Името на офицера не е официално публикувано. 

Според очевидци ударната вълна е избила стъкла в района, пострадали са и стъклата на автобус, спрял до взривената кола. Не е потвърдено дали полковникът е бил сам в колата. Fontanka твърди, че камера е заснела как мъжът излиза от сграда и сяда в колата, а има видео от самия взрив. Следственият комитет на Русия е образувал дело за убийство на военнослужещ в резултат на взрив на автомобил в Пушкински район. Според Fontanka силовите структури търсят човек, който може да е поставил бомбата. Официално заподозрян засега няма.

Това е вторият почти идентичен случай в района за по малко от три месеца. На 27 август около 10 часа в Шушари, на Колпинското шосе, експлозия уби подполковник от ВВС и ПВО, докато потегляше от дома си, а съпругата му беше хоспитализирана. Руски медии го определиха като 53-годишен офицер, а според украинско издание загиналия тогава е бил Сергей Сечков, също е служил в Шеста армия. Двата взрива са станали на около половин километър един от друг, като и в двата случая предварително се съобщава за дистанционно задействане и устройство под колата. 

След августовското убийство руски медии, позовавайки се на източници от следствието, писаха, че 24 годишна жена е сглобила бомбата по указания на представител на украинските въоръжени сили, поставила я е под шофьорската седалка и е избягала в Молдова.

Нападението е поредното в серия от атентати срещу руски военни след началото на войната в Украйна. През април 2025 г. генерал лейтенант Ярослав Москалик беше убит от бомба в кола в Балашиха край Москва, а през декември 2024 г. шефът на войските за радиационна, химическа и биологична защита Игор Кириллов загина от бомба в скутер.

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