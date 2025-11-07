Пирати превзеха огромен танкер

Военноморски сили на европейски страни ще се опитат да атакуват гръцкия танкер "Хелас Афродита", който бе превзет от сомалийски пирати вчера. Европейската операция "Аталанта", коалиция за борба с пиратството, заяви днес, че "нейните сили са близо до мястото на инцидента и се приближават, готови да предприемат подходящи действия и да реагират на това събитие по съответния начин". Докато ЕС се опитва да достигне към мястото на инцидента, центърът за морски търговски операции на британската армия предупреди за друг инцидент в същия район. Малка лодка с трима души на борда, за които се смята, че са част от същата пиратска група, отговорна за отвличането на "Хелас Афродита", се е опитала да се приближи до друг кораб, но той е избягал от пиратите.

"Хелас Афродита" е огромен танкер, плаващ под малтийски флаг. Той е пътувал с бензин от Сика в Индия за Дърбан в Южна Африка, когато е бил атакуван в ранните часове на четвъртък, на около 549 морски мили източно-югоизточно от Хобио, Сомалия, според частната охранителна фирма „Амбрей“. Районът се счита за далеч извън традиционната зона с висок риск.

Пиратите са стреляли с картечници и ракетни гранати по време на вчерашното нападение, а по-късно са се качили на борда, докато екипажът се е скрил в укрепена зона на борда, съобщиха официални лица.