Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Пирати превзеха огромен танкер

Днес, 13:56

Военноморски сили на европейски страни ще се опитат да атакуват гръцкия танкер "Хелас Афродита", който бе превзет от сомалийски пирати вчера. Европейската операция "Аталанта", коалиция за борба с пиратството, заяви днес, че "нейните сили са близо до мястото на инцидента и се приближават, готови да предприемат подходящи действия и да реагират на това събитие по съответния начин". Докато ЕС се опитва да достигне към мястото на инцидента, центърът за морски търговски операции на британската армия предупреди за друг инцидент в същия район. Малка лодка с трима души на борда, за които се смята, че са част от същата пиратска група, отговорна за отвличането на "Хелас Афродита", се е опитала да се приближи до друг кораб, но той е избягал от пиратите.

"Хелас Афродита" е огромен танкер, плаващ под малтийски флаг. Той е пътувал с бензин от Сика в Индия за Дърбан в Южна Африка, когато е бил атакуван в ранните часове на четвъртък, на около 549 морски мили източно-югоизточно от Хобио, Сомалия, според частната охранителна фирма „Амбрей“. Районът се счита за далеч извън традиционната зона с висок риск.

Пиратите са стреляли с картечници и ракетни гранати по време на вчерашното нападение, а по-късно са се качили на борда, докато екипажът се е скрил в укрепена зона на борда, съобщиха официални лица.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

танкер, Сомалия, пирати

Още новини по темата

Индия ограничи руския петрол
01 Авг. 2025

Руски танкер гори край Ормузкия проток
17 Юни 2025

Още един руски танкер с мазут аварира
09 Февр. 2025

Индия ще съди пиратите, които отвлякоха кораба "Руен"
20 Март 2024

Пиратите подкараха отвлечения кораб "Руен"
14 Март 2024

Хутите поразиха британски танкер с руски нефт
27 Яну. 2024

Аварирал танкер спря движението по Босфора
21 Яну. 2024

Иран плени танкер за отмъщение на САЩ
11 Яну. 2024

Българин от отвлечения "Руен" бе настанен в болница
19 Дек. 2023

Хусите превзеха и танкер с българи на борда
26 Ноем. 2023

Бомбени атентати в Сомалия убиха най-малко 100 души
30 Окт. 2022

Поне 8 са жертвите на терористи в хотел в Могадишу
20 Авг. 2022

Гърция арестува руски танкер
19 Апр. 2022

Иран спря пиратска атака срещу петролен танкер

01 Ноем. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън