Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Парадът в Москва за 9 май ще мине без военна техника

28 Апр. 2026

За първи път парадът на Червения площад за Деня на победата ще мине без военна техника и без кадети, потвърди министерство на отбраната на Русия. Това се случва за първи път от 2007 г. насам.

Дълго време руските медии коментираха, че разширяващите се възможности на Украйна за удари с голям обсег биха могли да нарушат събитията за Деня на победата на 9 май в Москва и Санкт Петербург, но Кремъл отричаше. 

Сега руската армия потвърди, че липсата на военна техника се налага "във връзка с оперативната обстановка".

На 9 май 2026 г. на Червения площад военен парад в чест на 81-вата годишнина от Победата ще има. В пешеходната колона ще вземат участие военнослужещи от висшите военни учебни заведения на всички видове и родове войски. 

Колони от военна техника, както и възпитаници на Суворовските и Нахимовските училища и кадетските корпуси, тази година няма да участват.

Самолети на пилотажни групи и Су-25 ще прелетят над Червения площад.

От началото на войната парадът на Червения площад се провежда във все по-съкратена форма. Например, парадът през 2024 г. постави нов рекорд в историята на съвременна Русия по минимален брой на включената военна техника. Въздушната част на парада беше отменена през 2022 г. и 2023 г.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

отмяна на парадите за 9 май

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски преминава в режим на оцеляване
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа