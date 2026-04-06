"Орион" достигна Луната

Четиримата астронавти поставиха уникален рекорд

06 Апр. 2026Обновена

Капсулата "Орион" ще прелети покрай обратната страна на Луната тази нощ. Четиримата астронавти на борда са на 16 290 км от точката, в която капсулата ще започне да ускорява за да тръгне по обратния път към Земята. Скоростта на капсулата все още пада, очаква се тя да достигне до 0.42 км в секунда преди да започне гравитационното ускорение. НАСА предава 4K стрийм от полета.

Четиримата астронавти, които летят около Луната с капсулата "Орион" - командирът Рийд Уайзман, пилотът Виктор Глоувър, специалистите на мисията Кристина Кок и Джереми Хенсън, от днес са хората, които са били най-далеч от Земята. 

Досегашният рекорд за най-голямо разстояние от Земята принадлежеше на екипажа на Apollo 13 - Джим Ловел, Фред Хейз и Джак Суайгърт, които на 15 април 1970 г. достигнаха на разстояние 400 171 км от Земята. Тогава те трябваше да кацнат на Луната, но заради авария на борда преминаха край спътника по „траектория на свободно завръщане“. Луната по това време се намираше близо до най-отдалечената точка от своята орбита (апогей), което изтласка кораба на рекордна дистанция от дома.

 НАСА потвърди нов рекорд за най-далечен полет на човек в космоса — 406 765 км от Земята. В момента "Орион" е на 408 533 км планетата ни. 

Днес мисията Artemis II (Артемида 2) постави нов световен рекорд, защото преминава по хибридна траектория за свободно завръщане - корабът ще прелети на около 7400 км зад обратната страна на Луната, докато преди 56 г. "Аполо" лети на 100 км над Луната. Тази позиция, съчетана с текущата позиция на Луната, позволява на екипажа да надмине рекорда на Apollo 13 с около 2100-2500 км.

Кристина Кок и Джереми Хенсън също влизат в историята по специфичен начин: Кристина е първата жена, а Джереми – първият не-американец (канадец), които напускат ниската земна орбита и достигат толкова далеч в Космоса.

Още новини по темата

"Орион" вече снима Луната
05 Апр. 2026

"Орион" ускори към Луната
03 Апр. 2026

Развали се тоалетната на "Орион"
02 Апр. 2026

Зукърбърг представи революционни очила
26 Септ. 2024

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Голямото Д потъна в стратегическо мълчание
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Шансът за редовно правителство падна с 90%
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?